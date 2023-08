Avete visto la nuova Nissan? Sembra uscita da un videogioco, arriverà anche in Italia

In casa Nissan il futuro parla elettrico, e tanti nuovi modelli sono pronti ad arrivare. Uno di loro fa già paura.

Il marchio Nissan guarda al futuro, ed in questa fase sta pensando a tanti nuovi modelli che potranno fare la differenza sul fronte della gamma. La casa giapponese ha puntato molto sull’elettrico, e ciò è stato fatto già tanto tempo fa, quando fu presentata la prima elettrica del marchio, la Leaf, che venne lanciata nel lontano 2010.

Presentare un’auto ad emissioni zero 13 anni fa non era una cosa così usuale, dal momento che, a fatica, all’epoca si vedevano le prime auto ibride in giro per le strade. La potenza di quest’auto era molto buona, visto che toccava subito i 109 cavalli, pari ad 80 kW, dimostrando subito buone prestazioni.

La Nissan sta già guardando a modelli futuri, con la Leaf che è sicuramente bisognosa di un rinnovamento. Inoltre, la casa nipponica sta preparando altre creature, sempre ad emissioni zero e basate sulle nuove tecnologie. Andiamo a vedere cosa sta cambiando in vista dei prossimi periodi, dove il settore automotive potrebbe abbandonare del tutto i motori termici.

Nissan, ecco come sarà la Leaf del futuro

Abbiamo detto che la Nissan è stata una delle prime case a scommettere sull’elettrico, ed è stata proprio la Leaf a dominare la scena con questo modello. Si trattò subito di un bel successo commerciale, ma per ora, non ci sono mai stati grandi aggiornamenti sul fronte del design.

Tuttavia, la grande novità è prevista per il 2024, quando farà il proprio esordio la nuova Leaf, che è stata già anticipata ai rivenditori del marchio del Sol Levante. Secondo quanto riportato da “Automotive News“, tra pochi mesi vedremo la nuovissima Leaf, rigorosamente ad emissioni zero, ma non sarà l’unica novità.

Previsto, infatti, l’arrivo di altre due vetture elettriche, con i top manager del brande giapponese che hanno già avuto modo di dare un’occhiata a questi gioiellini. L’anno che porterà ad enormi cambiamenti, in tal senso, sarà il 2025, dove debutterà una nuova generazione di auto, anche sul fronte del design.

Un cambiamento ancor più clamoroso, se possibile, si verificherà entro il 2030, dal momento che per quel momento, saranno commercializzati 27 modelli. 19 di essi saranno full electric, mentre gli altri, con ogni probabilità, saranno Plug-In Hybrid o Full Hybrid. Dunque, la Nissan ha davvero le idee chiare sul futuro, e le emissioni zero sono un punto centrale.

Secondo le indiscrezioni, la casa giapponese presenterà la nuova Leaf a breve, che dovrebbe essere una sorta di crossover coupé, con un’autonomia in elettrico di circa 430 km. Si tratta di un buon dato, ma le novità, come detto poco fa, non sono di certo finite qui.

Inoltre, arriverà una berlina che sarà molto performante, che andrà a sostituire la Maxima. Per quello che è emerso, non mancherà anche un SUV elettrico, ma per il momento, non ci sono informazioni più chiare in tal senso. Senza dubbio, il futuro del colosso del Sol Levante ha le idee chiare.