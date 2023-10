Niente spocchia, solo orgoglio e convinzione: Carlos Sainz Senior fa arrossire suo figlio

Il padre del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha parlato della stagione di suo figlio, sempre più avanti in classifica rispetto a Charles Leclerc.

Carlos Sainz, nonostante una Ferrari SF-23 pessima, è riuscito a trovare un’ottima costanza di rendimento nel 2023, soprattutto nella seconda parte di campionato. Il pilota madrileno, attraverso la cultura del lavoro, è riuscito a raggiungere dei risultati inaspettati. In termini di numero di podi i compagni di squadra sono alla pari.

Va riconosciuta a Sainz la capacità di aver sfruttato al meglio l’unica grande chance che si è presentata in stagione sul tracciato cittadino di Singapore. Una pista congeniale alle caratteristiche della wing car di Maranello, esaltata dal #55 in un weekend che, per importanza, non è risultato secondo al trionfo a Monza di Leclerc. Lo spagnolo, infatti, ha interrotto la striscia di vittorie di fila della Red Bull Racing (15) e di Max Verstappen (10), regalando una gioia ai fan.

Su monoposto non troppo competitive il #55 riesce a trovare un feeling maggiore. Appare un controsenso ma sono i numeri a dirlo. Leclerc, infatti, si esalta su vetture in grado di fare la differenza per podi e vittorie, mentre tende ad appiattirsi su vetture da midfield. La capacità di un pilota deve anche essere quella di non osare troppo, quando non si ha disposizione un mezzo tecnico all’altezza.

Sainz, sotto questo profilo, pensa a portare al box la monoposto, massimizzando le occasioni. Un atteggiamento che alla lunga paga perché se in 3 annate, il #55 concluderà in due occasioni davanti al prodotto della FDA, occorrerà anche fare delle analisi in vista del 2024 e dei rinnovi contrattuali. Ad entrambi i piloti gli attuali accordi scadranno al termine della prossima annata.

L’elogio del padre di Carlos Sainz

Il Matador di Motorsport se ne intende come pochi altri padri nel circus. E’ cresciuto a pane e mondiali sullo sterrato e, ancora oggi, è tra i principali protagonisti della Dakar. Il bicampione di Rally su Toyota, secondo alcuni rumor, avrebbe già spianato la strada al figlio per un clamoroso arrivo in futuro nel team Audi F1. Sainz Senior, infatti, corre per la casa dei quattro anelli nella Dakar.

In occasione dell’Audi Summit for Progress, tenutosi a Madrid, non poteva permettersi di non presenziare. Reduce dal Rally del Marocco, dove si prepara al terzo assalto alla Dakar, Carlos Sainz Senior ha rilasciato anche qualche battuta sull’andamento del figlio in F1. Il madrileno è apparso, visibilmente, soddisfatto dalle performance e ha dichiarato: “Sta facendo un piccolo step avanti, sta facendo una buona stagione e speriamo che in queste ultime quattro gare continuano ad avanzare e possa finire su quella linea ascendente“.

Nella Capitale della Spagna, in futuro, potrebbe anche corrersi un GP. Sarebbe una occasione fantastica per tutto il popolo madrileno e anche per Carlos. A Marca il Matador ha spiegato: “Da madrileno ne sarei felicissimo. Da appassionato di sport, felice e per di più se quando arriverà Carlos Jr. correrà ancora. Sarebbe fantastico per lui poter godere di un Grande Premio nella sua città“.