Sainz spoilera il suo futuro in Ferrari? C’è un retroscena assurdo

Carlos Sainz è tornato a parlare di futuro alla vigilia del GP del Messico, dove spera di far bene. Ecco le sue parole.

Il mondiale di F1 targato 2023 è alle sue battute finali, ed in questo fine settimana è di scena a Città del Messico. Di sicuro, si tratta di uno degli appuntamenti più attesi, dal momento che si corre su una pista molto particolare a 2.000 metri di quota, dove le auto ed i motori faranno molta più fatica del solito. Carlos Sainz non è mai salito sul podio da queste parti, con la Ferrari che non vince da ben 33 anni.

L’ultima affermazione risale ai tempi di Alain Prost, che nel 1990 guidò una splendida doppietta davanti a Nigel Mansell, autore di un sorpasso da cineteca sulla McLaren-Honda di Gerhard Berger, ma parliamo di un’epoca ormai quasi preistorica. La Scuderia modenese ha ben poche speranze di interrompere il digiuno, visto il dominio totale della Red Bull e di Max Verstappen.

Pensate che nel paddock di Città del Messico sono arrivati due nuovi fondi per la RB19, che verranno testati nelle prove libere in chiave 2024. In Ferrari, come al solito, lo sviluppo è stato fermato al contrario delle rivali, cosa che, vedendo i precedenti non ha mai pagato, ma a Maranello si persegue sulla solita via, che fino ad ora si è sempre rivelata sbagliata.

Sainz e Charles Leclerc dovranno fare del loro meglio per cercare di portare la Ferrari ad agguantare la Mercedes nel mondiale costruttori, dove c’è in ballo il secondo posto. La differenza è di 22 punti, ma nelle ultime due tappe la freccia nera è stata nettamente superiore al Cavallino.

Tuttavia, tra squalifiche ed errori dei piloti ci sono stati tanti punti persi per strada, e la Ferrari, da questo punto di vista, si è dimostrata più cinica, pur avendo una monoposto globalmente inferiore alla Mercedes. Il Messico potrebbe essere un tracciato favorevole alla SF-23, che vuole ben figurare.

Sainz, ora il futuro è quasi certamente in Ferrari

La Ferrari ha ottenuto due pole position in Messico da quando la F1 è tornata da queste parti. Nel 2017 è stato Sebastian Vettel a fare il miglior tempo, mentre due anni dopo è toccato a Charles Leclerc. Dal canto suo, Carlos Sainz non ha mai ottenuto grosse prestazioni, ma punta a qualcosa di importante.

Inoltre, in questo periodo si parla molto del futuro di Sainz, che andrà in scadenza di contratto con la Ferrari a fine 2024, proprio come Leclerc. In queste ore, lo spagnolo ha fatto capire che il rinnovo con il Cavallino è molto probabile, e che potrebbe arrivare già durante l’inverno.

Ecco le sue parole: “La mia situazione? Attualmente, devo dire che mi sento a mio agio. Sono felice qui e l’inverno può essere un buon periodo per vedere cosa fare, e magari vedere se si può trovare un nuovo accordo per il futuro. Se la Ferrari è contenta di me ed anche sono felice, la cosa si protrarrà a lungo e non dovrebbe essere un problema il rinnovo“.