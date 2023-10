MotoGP GP Thailandia, Sprint Race: Martin torna padrone, sofferenza per Bagnaia

La Sprint Race del GP della Thailandia di MotoGP vede imporsi Jorge Martin che riapre tutto, mentre Pecco Bagnaia è solo settimo.

Dominio totale di Jorge Martin nella Sprint Race della MotoGP in Thailandia, e si tratta per lui del quinto successo consecutivo nella “garetta” del sabato, dopo che quella in Australia non venne disputata. La Ducati Pramac e lo spagnolo hanno dominato, con il gap nel mondiale da Pecco Bagnaia che scende a 18 punti.

Sul secondo gradino del podio troviamo la KTM di Brad Binder, che ha vinto un lungo duello con Luca Marini, seguito dal vero e proprio eroe di giornata. Stiamo parlando di Marc Marquez che ha chiuso quarto con la Honda, in una gara in cui ha fatto il fenomeno come ai vecchi tempi, nonostante una moto non all’altezza.

Come diceva, gara difficile per Bagnaia che è giunto solo settimo, alle spalle anche di Marco Bezzecchi ed Aleix Espargarò, i quali sono riusciti a proteggersi dall’assalto finale del campione del mondo della MotoGP. Seguono Alex Marquez e Johann Zarco, con Jack Miller che ha completato la top ten di una gara molto intensa.

MotoGP, gara strepitosa di Marquez e dura per Bagnaia

Ennesima pole position per Jorge Martin, che vuole ancora credere nel suo primo titolo mondiale in MotoGP. Al suo fianco, nella griglia della Sprint del GP della Thailandia, si schiera Luca Marini, mentre Pecco Bagnaia è solo sesto. La partenza di Marini è molto buona, ma Martin riesce comunque a tenere la testa con una grande prima staccata.

Il via di Bagnaia non è altrettanto brillante e scivola all’ottavo posto, per poi chiudere il primo giro addirittura nono alle spalle di Johann Zarco. Eccellente il passo imposto da Martin che, come al solito, pensa ad attaccare e non certo a guardarsi alle spalle, cercando di fare il vuoto con gli inseguitori.

La prima caduta è quella di Takaaki Nakagami, che scivola fuori dopo un paio di giri, mentre davanti c’è grande battaglia per il secondo posto con Brad Binder che si avvicina a Marini, con Marc Marquez che si aggira attorno al quinto posto. Pecco fa fatica, ma una bella mano gliela danno Alex Marquez e Zarco, che si ostacolano aiutandolo a salire in settima piazza, rientrando in zona punti.

A dir poco entusiasmante la sfida per la piazza d’onore tra Binder e Marini che si scambiano più volte il secondo posto, con Aleix Espargarò e Marco Bezzecchi che provano a farsi sotto. Scivola anche Augusto Fernandez nelle retrovie, a seguito di una staccata sin troppo ottimistica all’ultima curva.

Il campione del mondo della MotoGP viene ammonito per track limits, ma nonostante questo, avvia una bella rimonta su Marquez, il quale è protagonista di una gara de fenomeno assoluto, iniziando a mettere nel mirino il quinto posto di un Bezzecchi non brillante. Martin si mette a gestire un vantaggio di quasi due secondi sulla concorrenza, tentando di portare a casa una vittoria che avrebbe un peso specifico notevole.

Dopo un inizio di corsa difficile, Bagnaia ha finalmente ritrovato un gran passo, dimostrandosi il più veloce del gruppone di testa nella seconda fase della Sprint. A poco più di tre giri dal termine arriva il sorpasso del nativo di Cervera, che si guadagna così la quinta piazza, mentre Fabio Di Giannantonio è costretto al ritiro da un presunto guasto tecnico.

Nel finale si accende una bella lotta tra Bagnaia e Bezzecchi, che va avanti per tutta la durata del giro finale, mentre Binder si libera di Marini e va in caccia del battistrada, che però ha ormai un margine troppo importante. Marquez va addirittura a passare Aleix salendo al quarto posto, una gara clamorosa considerando le difficoltà della Honda, che conferma il suo grande feeling con questa pista, anche se l’Aprilia riesce a passarlo nuovamente a poche curve dal traguardo.

La sfida si risolve all’ultima curva, con Marquez che prende il quarto posto con una staccata pazzesca. Martin vince e si riporta a -18 da Bagnaia, per un mondiale che è ancora apertissimo, mentre Pecco è solo settimo e non riesce a passare Bezzecchi. Alle 09:00 di domani ora italiana la partenza della gara.