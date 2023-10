Marquez, rischio pazzesco nelle libere: ecco come sta lo spagnolo

Giornata difficile per Marc Marquez in quel di Buriram, dove c’è stato anche un rischio notevole. Ecco cosa gli è successo.

Il venerdì di prove libere della MotoGP in quel di Buriram, dove si disputerà il GP della Thailandia, ha visto Jorge Martin dettare legge sulla Ducati Pramac, girando in 1’29”826, anche se nel finale ha sofferto una caduta che testimonia un momento in cui non è perfetto come sino a poche settimane fa. Il suo rivale Pecco Bagnaia è solo settimo, mentre Marc Marquez è più indietro.

Il nativo di Cervera è giunto undicesimo e non ha centrato la Q2, girando in 1’30”195, chiudendo di 65 millesimi alle spalle della top ten che gli avrebbe garantito il diretto passaggio del turno. I distacchi sono molto ridotti qui al Chang International Circuit, per cui non è da escludere che al sabato possa ottenere il passaggio del taglio, anche se la Honda non è affatto performante.

Uno dei segreti da sfruttare, come lo stesso Marquez ha detto, è quello di sfruttare la scia di un rivale, cosa che potrebbe dargli una mano a battagliare con qualcuno di più veloce in condizioni normali. Il calvario di Marc non finisce, ed in quel di Buriram c’è stato anche un notevole spavento nel corso della giornata di prove libere, anche se, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio.

Marquez, ecco le sue parole dopo le prove libere

Durante le prove libere, Marc Marquez è stato preso in pieno da un detrito che si è staccato dalla Ducati di Jorge Martin, per la precisione alla spalla destra. Il nativo di Cervera era in pista alle spalle del suo connazionale, ed il pezzo si è poi rivelato essere un copri-disco, con il #93 che si è subito portato il braccio sinistro sulla spalla destra, facendo capire di aver accusato un dolore importante.

Si tratta di un segnale d’allarme per la MotoGP, dal momento che questi prototipi sono ormai pieni zeppi di appendici, ed il distacco di un’ala potrebbe causare seri problemi. Per fortuna, il nativo di Cervera ha fatto sapere di stare bene, anche nei primi istanti successivi all’impatto c’è stato un dolore intenso che ha dovuto gestire, il che è anche comprensibile data la velocità dell’urto.

Ecco il suo commento che comunque va a rassicurare i fan: “Non ho avuto gravi problemi dopo l’impatto con il pezzo di carbonio di Martin, anche se ho avvertito molto dolore ma solo nei primi due minuti. Quando si va a velocità di quel tipo, tutto può essere molto doloroso. Per il resto del fine settimana non avrò comunque problemi, tutto è superato“.

Marquez crede che sia molto difficile poter entrare in Q2, anche se una scia può dargli una mano: “Sono contento di come sia andata in pista, era un obiettivo molto difficile quello di andare direttamente in Q2, quindi non sono troppo deluso. Averlo mancato per appena sei centesimi non è male, domani proveremo a fare qualcosa di simile anche se non sarà facile. Abbiamo una velocità che non ci permette di fare meglio di un 15esimo o di un 16esimo posto, ma se faccio un giro dietro a qualcuno, posso essere veloce. La scia ci può dare una bella mano nella prima parte della pista“.

La situazione di classifica non è troppo rassicurante per Marc, che dovrà inventarsi qualcosa per strappare un buon piazzamento. Una delle poche speranze è un meteo ballerino, che potrebbe effettivamente esserci. Il passo della Honda, come ben sappiamo, non gli consente di potersela giocare come vorrebbe, ma quando c’è lui in sella mai dire mai.