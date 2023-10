MotoGP, clamoroso annuncio della Ducati: ecco cosa farà Marquez

Marc Marquez vuole dimostrare di valere ancora i primi posti in MotoGP, ma ora arriva una notizia assurda dalla Ducati.



Dopo una lunga attesa, è stato ufficializzato da ormai diverse settimane il passaggio di Marc Marquez alla Ducati. La leggenda della MotoGP correrà con il Gresini Racing, ed avrà finalmente la possibilità di salire in sella alla Desmosedici, la moto migliore di tutte, anche se per farlo dovrà “scendere” in un team privato, seppur professionale e di grandissimo livello come quello gestito da Nadia Padovani.

Il nativo di Cervera avrà una grandissima possibilità, ma sa anche che è forse l’ultima occasione per tornare a ciò che faceva un tempo: “Se nel 2024 non riuscirò a divertirmi, dovrò accettare che il mio ruolo è cambiato. Non si tratterà di ritirarsi, ma di pensare a diverse cose, ma al momento il ritiro non mi passa neanche per la testa“.

Dunque, Marquez non ha voglia di dire addio alla MotoGP, ma è consapevole del fatto che, se non dovesse risultare competitivo con la Ducati, dovrà puntare ad obiettivi differenti. Quelle di Marc sembrano parole di un pilota arrendevole, dal temperamento molto diverso rispetto al guerriero che abbiamo sempre conosciuto.

La sfortuna ha voluto che Marc subisse dei gravi infortuni, per poi tornare in pista su una moto che non è più stata competitiva come prima. La crisi tecnica della Honda ed i problemi fisici si sono sommati, e questo è un brutto colpo dal punto di vista psicologico, anche perché il #93, proprio per il rischio di farsi nuovamente molto male, non può più prendersi i rischi di un tempo.

La prima presa di contatto, come ormai si è capito, avverrà già ai test di Valencia di fine novembre con la Ducati, e sarà già una bella occasione per capire come potrebbe procedere l’adattamento di Marquez. Va ricordato che anche nel Motomondiale i test privati sono banditi come in F1, e ciò significa che dopo Valencia riproverà la Ducati solamente nel febbraio del 2024.

Dunque, questo test assume un’importanza enorme, perché potrebbe essere determinante in vista della prossima stagione. La Ducati è una moto del tutto diversa dalla Honda ed alla quale dovrà adattarsi in fretta, anche se suo fratello Alex, che a livello di velocità è inferiore a Marc, non ha avuto poi tutti questi problemi.

MotoGP, Marquez correrà gratis in Ducati

La Ducati dovrà gestire una situazione non facile con Marc Marquez in squadra, dal momento che secondo molti è ancora il migliore di tutti in MotoGP. Il boss Luigi Dall’Igna ha detto che si tratta sicuramente di una mina vagante, ma che starà al colosso di Borgo Panigale gestirlo.

Pecco Bagnaia si è detto contento dell’arrivo di Marquez, che sarà una sfida stimolante nel confronto in pista e nell’analisi dei dati. In queste ultime ore, sono emersi dei dettagli che hanno del clamoroso e che riguardano il futuro del nativo di Cervera in Ducati dal punto di vista economico.

L’annuncio è arrivato da Paolo Ciabatti, ovvero il direttore sportivo della casa di Borgo Panigale in MotoGP: “Io ero convinto che la Honda non potesse rinunciare a Marquez, ma Marc si è accordato con il team Gresini dopo aver parlato con suo fratello Alex, almeno così la vedo io, e da quello che so, sta correndo praticamente con un contratto a zero, o gratis per meglio dire“.

Ciabatti ha poi aggiunto: “Per quanto ne so io è tutto gratis, ma per saperne di più occorrerebbe chiedere a lui. Dobbiamo essere orgogliosi del fatto che lui consideri la Ducati come la sua arma migliore per tornare davanti a tutti. Lui è una complessità in più da gestire, ma anche uno stimolo a migliorare ancora“.