Vuoi lavorare in BMW? Ci sono delle offerte da urlo

La BMW è un marchio automobilistico di grande successo e molto amato, e potrebbe trovarti presto un gran posto di lavoro.

Il marchio BMW vive una fase fatta di tanti cambiamenti, con la transizione elettrica che è ormai avviata. La casa di Monaco di Baviera ha svelato poco tempo fa la Vision Neue Classe, ovvero alcuni modelli di auto ad emissioni zero del futuro, che saranno la base per le auto che vedremo nei prossimi anni.

Il segreto sarà quello di puntare su tanta tecnologia e su un design semplice, e potrete pensare di lavorare anche voi su queste vetture. Infatti, la BMW sta assumendo un bel numero di personale, con tante occasioni per voi amanti dei motori. Andiamo a vedere quali sono i posti di lavoro disponibili al momento.

BMW, ecco come lavorare con loro in Italia

Su un sito web ufficiale della BMW dedicato al lavoro all’interno del marchio, ci sono davvero tante occasioni per chi ama i motori, soprattutto nel senso stretto del termine. Infatti, si ricercano figure professionali tecniche, che dovranno occuparsi delle seguenti mansioni, tutte molto specifiche.

Come tecnico occorrerà ispezionare e riparare sistemi elettrici e meccanici delle auto;

Assistere in prima persona al lavoro di diagnosi per determinare le cause dei guasti che colpiscono le vetture;

Controllare lo stato dei componenti in modo da verificare le condizioni in cui si trovano, il loro stato di usura ed il consumo;

Accertarsi del fatto che i lavori eseguiti siano stati svolti al meglio per garantire un certo tasso di qualità;

Supportare i colleghi della propria squadra per riuscire a raggiungere gli obiettivi che sono stati precedentemente stabiliti.

Sullo stesso sito web “BMW Dealer.it“, sono state anche descritte le caratteristiche del profilo che il marchio tedesco sta cercando. Occorre una persona che sia attenta ad ogni minimo dettaglio, che sappia gestire il tempo ed anche organizzare al meglio il proprio lavoro.

Inoltre, è necessaria la motivazione nel saper lavorare in un ambiente di lavoro molto competitivo, ed anche la capacità di svolgere le proprie mansioni in un team di più persone. Occorre svolgere il proprio lavoro per raggiungere determinati standard, che possono essere più o meno elevati.

Fondamentale l’aiuto al cliente per orientarsi nella scelta dei prodotti, ed anche la volontà di impegnarsi in un processo di formazione ed avanzamento di tecnici per migliorare in chiave futura. Inoltre, è richiesta l’esperienza come tecnico meccanico automotive in un Brand Premium.

Al momento, il ruolo di tecnico viene richiesto in diverse sedi nel nostro paese. La prima località menzionata è la città di Parma, in Emilia-Romagna, seguita da Moncalieri, alle porte di Torino. Altri luoghi di lavoro sono Legnago, Brescia, Tavagnacco, Belluno, Olgiate Olona, Biella ed ancora Brescia.

Di certo, è un lavoro più “agevole” per chi abita in Nord Italia, ma non vi preoccupate, se le vostre capacità saranno elevate, avrete modo di trasferirvi e di fare al meglio il vostro lavoro. L’occasione di lavorare per un marchio così importante non vi capiterà di certo tutti i giorni.