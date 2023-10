Quanti km riesce a fare un motore Nissan Qashqai? La risposta ti stupirà

Oggi vi daremo una prova della grande affidabilità della Nissan Qashqai, un modello eccellente. Ecco quanti km copre un motore.

Tra le auto più vendute in Italia nel suo segmento non può non rientrare la Nissan Qashqai, un incrocio tra una berlina media ed un SUV. La vettura fece il proprio esordio nel 2006 ed è prodotta dalla divisione europea della casa giapponese, e come potete immaginare, ha ottenuto un grande successo.

Sin da subito, si è distinta per degli ottimi risultati sul fronte della sicurezza ottenendo 5 stelle al test Euro NCAP del 2007, che si è tenuto pochi mesi dopo la sua immissione sul mercato. La solidità del progetto è sempre stato uno dei punti centrali, che hanno portato milioni di persone a scegliere per questo modello, ed ancora oggi i risultati sono ottimali.

La Nissan Qashqai è disponibile in una grande varietà di allestimenti e motorizzazioni, e da poco tempo è stato messo in vendita anche il modello full electric. Nella giornata di oggi, ci concentreremo sulle versioni spinte dal motore termico, e cercheremo di capire quanti km può coprire senza incorrere in guasti tecnici.

Nissan, ecco quanto può durare il motore della Qashqai

Come per ogni modello di casa Nissan, anche la Qashqai si distingue per il fatto di poter mettere a disposizione dei motori che siano prestazionali e soprattutto resistenti. Al giorno d’oggi, avere una buona affidabilità ed evitare guasti tecnici è fondamentale, e questa vettura ci riesce in pieno.

Infatti, può durare in media ben oltre i 200.000 km senza aver bisogno di eccessivi controlli, ed in seguito, occorrerà attuare una manutenzione può frequente. Tuttavia, nel corso dei primi anni di vita questa Nissan non vi darà alcun problema, e la durata del motore può essere prolungata con tanti piccoli accorgimenti che però ne varranno la pena.