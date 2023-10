Chi produce i motori della Porsche? La risposta sorprenderà tutti

La Porsche è un marchio molto amato, che è al top tra i produttori di supercar. Ecco chi si occupa di costruirne i motori.

Il 2023 è un anno molto importante per il marchio Porsche, che celebra diversi anniversari. Il primo è relativo ai 75 anni dalla sua nascita, visto che fu fondata nel 1948, giusto un anno più tardi rispetto alla Ferrari.

Inoltre, la gloriosa 911, che è il modello più famoso in assoluto, compie 60 anni di storia, ed ancora oggi è la supercar di punta di questo storico costruttore. Il mito della casa di Weissach è inossidabile, anche in un periodo in cui si sta concentrando molto sull’elettrico e le nuove tecnologie.

La Porsche ha scritto gran parte della propria storia anche nel mondo delle corse, con ben 19 vittorie alla 24 ore di Le Mans, dove detiene il record assoluto. Nessuno ha fatto meglio di questo costruttore, che per l’ultima volta si è imposta nel 2017 con la splendida 919 Hybrid, e che ora va a caccia del ventesimo successo con la nuova 963 LMDh.

Sul fronte del prodotto auto, le supercar realizzate dalla Porsche sono tra le più belle al mondo, ed è incredibile come riescano costantemente a rinnovarsi, seguendo i tempi che corrono, senza mai perdere la loro essenza, il loro DNA. Nelle prossime righe, andremo a vedere chi si occupa di produrre i motori di questo costruttore.

Porsche, ecco chi è che ne produce i motori

Per chi avesse qualche dubbio, ecco svelata la verità: la Porsche produce i propri motori in completa autonomia, senza avvalersi di fornitori esterni. La casa di Weissach è a tutti gli effetti un marchio ufficiale e costruisce in autonomia i propri propulsori, e questo è normale in quanto si tratta un vero e proprio colosso.

Qualche dubbio sarebbe potuto essere legittimo, dal momento che è parte del gruppo Volkswagen, ma il marchio di Wolfsburg non si occupa di certo di fornire i motori alla casa specializzata in produzione di supercar. Al giorno d’oggi, la Porsche è molto improntata sulla conversione all’elettrico, e stanno arrivando tanti nuovi modelli.

L’obiettivo è quello di aumentare l’elettrificazione della gamma, ma anche in quel caso, i powertrain verranno del tutto prodotti nelle proprie fabbriche. Ovviamente, ci sarà la collaborazione di qualche altra azienda per la fabbricazione dei materiali e la fornitura di vari elementi, ma il motore verrà sempre venduto con il marchio della casa di Weissach.