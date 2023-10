Chi produce i motori della Hyundai? Ecco chi se ne occupa

La Hyundai è uno dei marchi che è più in forma in assoluto, ed oggi vedremo chi si occupa della produzione dei motori.

Tra i marchi che stanno ottenendo un ottimo successo in questa fase del mercato dell’auto ci sono quelli proveniente dall’Oriente, che sono davvero una sorpresa. La Cina sta tirando fuori un business incredibile dalle auto elettriche, ma anche la Hyundai sta facendo la sua parte e non certo solo grazie alle emissioni zero.

Il 2022 è stato terribile per il settore automotive, ma la casa coreana si è difesa alla grandissima. Infatti, ha chiuso con 3.944.574 auto vendute in tutto il mondo, con una crescita dell’1,4% rispetto al 2021. Si tratta di un incremento notevole, soprattutto considerando quello che è il trend estremamente negativo che hanno avuto la gran parte dei rivali, rimasti ben lontani dal segno positivo.

In Corea c’è stato un passo in avanti, ma è fuori dalla patria che si sono registrati i numeri migliori con una crescita del 2,4% rispetto al 2021. Infatti, la Hyundai ha immatricolato ben 3.255.695 unità fuori dai propri confini nazionali, confermandosi in grande spolvero nel resto del mondo.

Secondo quelle che sono le volontà del marchio, si vuole concludere il 2023 con il raggiungimento di ben 4,32 milioni di auto vendute, e secondo le proiezioni attuali, ci sono buone speranze di riuscirci. Nella giornata di oggi, andremo a dare un’occhiata a quelli che sono i motori del marchio asiatico ed a chi li produce.

Hyundai, ecco chi si occupa di produrre i motori

Come voi potrete immaginare, la Hyundai è un marchio ufficiale e che produce in maniera autonoma i motori, fornendoli anche alla Kia, casa automobilistica connazionale e che è da tempo parte del gruppo coreano. Per quanto riguarda il settore europeo, mercato sul quale si punta molto, i motori vengono realizzati a Nosovice.

Parliamo, in tal senso, di un comune situato in Repubblica Ceca, ed è chiamato Hyundai Czech, ed è uno stabilimento ad energia pulita. Ha aperto nel 2007 con la produzione di un veicolo molto noto e che ha sempre fatto registrare dati eccelsi sulle vendite, ovvero la piccola i30.

Oggi viviamo una fase di passaggio alle emissioni zero, ed infatti, questo stabilimento ora produce anche auto elettriche. Dunque, il dubbio relativo alla costruzione dei motori di questo costruttore è chiarito, ed ora tutti saprete che vengono prodotti in completa autonomia e non forniti da case esterne.