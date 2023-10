MotoGP, Fabio Di Giannantonio fa il suo pronostico: ecco chi vincerà

La stagione della MotoGP va verso la conclusione, ed ora è Fabio Di Giannantonio a fare il suo pronostico. Ecco le sue parole.

La MotoGP è uno sport che sa essere molto crudele con i suoi interpreti, e c’è sempre poco tempo per dimostrare ciò si vale. Lo sa molto bene Fabio Di Giannantonio, che è al suo secondo anno in top class, e che non è ancora per nulla sicuro di poter essere al via della prossima stagione.

Il rider capitolino non sarà di sicuro al via con il Gresini Racing, dal momento che al suo posto arriverà Marc Marquez, con suo fratello Alex che è stato confermato. Di Giannantonio ha esordito in MotoGP lo scorso anno facendo segnare una pole position al Mugello, ma poi ci sono stati pochi altri “alti”. Tuttavia, nelle ultime gare è cresciuto, ed in Indonesia ha ottenuto uno splendido quarto posto, facendo vedere di aver ormai preso confidenza con la sua Ducati.

L’unica speranza di Fabio è quella di trovare una sella in Honda, con Johann Zarco che potrebbe lasciare la sella del team LCR per recarsi in HRC, ed è a quella moto che il nostro Di Giannantonio deve puntare. Per il resto, i posti sono tutti occupati, ma il pilota romano ci crede e vuole sognare un futuro in top class.

MotoGP, Fabio Di Giannantonio tra passioni e futuro

Fabio Di Giannantonio vuole restare aggrappato alla MotoGP, e proprio in questi giorni è stato intervistato ai microfoni di “Calciomercato.it“, toccando vari aspetti della propria carriera e vita personale, con la passione per la Roma che è un elemento centrale e che ritiene fondamentale.

Ecco come l’ha descritta: “La Roma per me è come un rettilineo da percorrere a 360 km/h, come fai a spiegarlo. Le sensazioni che ti regala la tua squadra del cuore te le danno poche altre cose nella vita. Ho visitato spesso Trigoria e conosciuto molti calciatori, ho un bel rapporto con Edoardo Bove e gli voglio molto bene“.

Di Giannantonio ha poi parlato della sfida mondiale per il titolo della MotoGP, ed è sicuro che si tratterà di una sfida intensa sino alla fine: “Se Bagnaia farà il bis? Sarà una bellissima sfida perché entrambi sono in ottima forma. Pecco ha avuto qualche basso nelle ultime gare, ma in Indonesia ha dimostrato tutto ciò che vale con una splendida rimonta ed una grande vittoria. Ma anche Martin ha una grande occasione, non sarei stupito se il mondiale si decidesse a Valencia“.

In conclusione, a Di Giannantonio è stato chiesto un parere sul futuro, con la grande speranza di continuare a correre in top class che è ancora viva: “Stiamo lavorando bene e sto crescendo di gara in gara, i risultati si vedono. I numeri parlano per me, la mia squadra ed il mio gruppo di lavoro. Con questo tipo di prestazioni e questo gruppo, penso che la top class non si farà scappare l’unico pilota romano che c’è in pista“.