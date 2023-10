La rivelazione di Lorenzo su Marquez gela i rivali: in Ducati già tremano

Marc Marquez ha scosso la MotoGP con la decisione di lasciare la Honda, ed ora Jorge Lorenzo dice chiaramente ciò che pensa.

L’incubo di Marc Marquez sta finalmente per finire, e poi potrà seriamente pensare di salire in sella ad una Ducati e fare ciò che sogna: andare a caccia del nono titolo mondiale, un qualcosa che sta diventando una vera e propria ossessione, e che sino a pochi anni fa pareva una formalità.

Il nativo di Cervera, nel periodo in cui è stato al top fisicamente e con una Honda a livello della concorrenza, ha dominato la scena dal 2013 al 2019, con la sola eccezione del 2015, quando uscì subito dai giochi a causa delle troppe cadute rimediate ad inizio anno. Da Jerez de la Frontera 2020, la fortuna ha deciso di voltargli le spalle, condannandolo a gareggiare nelle retrovie, ed anche a saltare un grande numero di eventi per via dei problemi fisici.

Nella seconda parte del 2023 è tornato ad una condizione fisica accettabile, ma per competere ad alti livelli serve una moto che sia competitiva, ed è da qui che è nata la decisione di lasciare la Honda, accettando persino di diventare un pilota di un team clienti come il Gresini Racing.

Il momento più bello di questo 2023 per il fenomeno della MotoGP arriverà subito dopo Valencia, quando potrà salire per la prima volta sulla Desmosedici nei test di fine stagione. In quel momento, potremo iniziare a capire il valore di questo pilota sulla moto migliore, anche se ci vorrà comunque del tempo per l’adattamento.

MotoGP, Lorenzo ed il pensiero su Marquez

La MotoGP è in crisi di appeal dopo il ritiro dei grandi del passato, ed il passaggio di Marc Marquez alla Ducati può finalmente cambiare le carte in tavola. Parliamo di quello che secondo molti è ancora il pilota migliore in griglia, che potrebbe fare la differenza nel caso in cui gli venisse affidata una moto di livello.

Ovviamente, essendo il Gresini Racing un team privato, non guiderà la Desmosedici GP24, ma quella attualmente in uso dal team ufficiale e dalla Pramac, ovvero la GP23, la moto che sta dominando la scena. La MotoGP è uno sport dove ci sono tante variabili, ed una leggenda come Jorge Lorenzo ha detto che Marc potrebbe seriamente giocarsela, vista la grande superiorità che può avere nei confronti del fratello Alex.

Ecco le sue parole: “Marc ha un vantaggio che è compreso tra qualche decimo ed un secondo nei confronti di suo fratello Alex, e credo che si vedrà sin da subito, non appena salirà in sella alla Ducati. Abbiamo visto ciò che Alex è riuscito a fare, è un ottimo pilota, ma non ha l’aggressività o forse il talento naturale di suo fratello, ed è questo ciò che si è visto molto bene in passato“.

Lorenzo ha poi detto che Marquez, se messo nelle condizioni giuste, potrebbe diventare un serio pretendente alla conquista del titolo: “Sarà interessante vedere se Marc si adatterà in fretta alla Ducati o se servirà un periodo di tempo più lungo, ma se si adatterà in fretta ed avrà una moto molto simile a quella che ha Bagnaia o che ha Bastianini, credo che potrà seriamente lottare per il suo nono titolo mondiale“.

Se Lorenzo avrà avuto ragione o meno, lo capiremo sin dalle prime gare del 2024, con Marquez che andrà subito a caccia di qualche risultato di rilievo. Il titolo mondiale, su una moto privata e vecchia di un anno è un obiettivo molto ottimistico, ma con il nativo di Cervera non c’è mai troppo da scherzare.