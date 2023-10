Come si usano le marce della macchina? Forse l’hai fatto sempre nel modo sbagliato

Le marce dell’auto vanno cambiate in modo molto preciso, altrimenti c’è il rischio di causare danni seri alla vostra vettura.

Sulle auto moderne si sente parlare sempre meno di cambio manuale, dal momento che ormai quello automatico è il più utilizzato. Tuttavia, i puristi delle quattro ruote prediligono sempre quello manuale, con il cambio delle marce che è per loro una sorta di religione, che dà il vero senso della guida sportiva.

Nella giornata di oggi, vi illustreremo il modo corretto di usare le marce dell’auto, perché andando a commettere errori potreste causare problemi seri alla vostra vettura. Andiamo a vedere, a questo punto, quali sono le regole migliori per cercare di evitare problemi.

Marce, ecco come vanno usate al meglio

Secondo quanto indicato sul sito web “Virgilio.it“, ci sono alcune regole da seguire per cambiare al meglio le marce e non causare danni all’auto. Quando il contagiri raggiunge quota 2.000, è necessario subito effettuare un cambiamento verso quella superiore, altrimenti il motore verrà messo troppo sotto pressione ed, inoltre, si rischierà di consumare molto più carburante.

Inoltre, le marce vanno cambiate se il motore emette un suono acuto, ed anche in quel caso, occorre salire di marcia. Ci sono anche delle situazioni in cui è importante far prendere i giri al motore, ed è quando la vettura rallenta ed occorre scalare la marcia, in modo da poter acquisire più in fretta la velocità che ci serve.

Ci sono anche alcune altre regole, come quella di togliere il piede dall’acceleratore quando si preme la frizione e si cambia marcia, altrimenti si metterebbe molto sotto pressione la frizione. Il vostro orecchio ed i vostri piedi sono comunque i mezzi migliori per capire come cambiare al meglio le vostre marce, e non ci vorrà molto ad imparare se siete alle prime armi.