Come capire quando devi cambiare marcia? Non dovete sbagliare

Nel cambio manuale non dovete mai sbagliare in faso di cambio di marcia, perché ciò può causare problemi. Ecco qualche consiglio.

Le auto moderne stanno via via facendo sparire dai radar un elemento fondamentale per i veri puristi delle quattro ruote, ovvero il cambio manuale. L’operazione di cambio marcia è sempre piaciuta alla gran parte dei conducenti, anche se, in termini di comodità, la trasmissione automatica è di un livello superiore.

Nel traffico, il cambio di marcia è molto scomodo, soprattutto per quello che riguarda il lavoro che occorre fare con il pedale della frizione. Nelle prossime righe, andremo a vedere qual è il modo migliore per gestire il cambio manuale, e ci sono alcuni errori molto comuni che sarà bene evitare quando sarete al volante.

Marcia, ecco quando devi cambiarla

Il cambio manuale va gestito tramite l’utilizzo della frizione e della leva che avete alla vostra destra mentre siete al volante, ed ora andremo a cercare di capire come cambiare marcia nel momento giusto. Farlo troppo tardi vi porterà a far salire troppo i giri del motore, cosa che farà alzare i consumi e mettere sotto stress lo stesso propulsore e tutta la trasmissione.

La marcia va cambiata quando il motore inizia a fare un rumore troppo acuto, e quello significa che è arrivato il momento in cui ne va messa una superiore. Quando siete in fase di rallentamento, invece, dovreste innestare un rapporto inferiore, altrimenti c’è il rischio che l’auto si spenga alle basse velocità.

Ovviamente, quando andate piano va bene mantenere marce basse, in modo da non far perdere giri al motore. Se siete in una situazione in cui state per finire il carburante, o volete comunque viaggiare risparmiandone, vi consigliamo di mettere le marce più alte anche quando si procede lentamente, ma senza esagerare per evitare guasti tecnici.