Alfa Romeo si lancia a fare i minivan? Il modello è assurdo e fa il giro del web

L’Alfa Romeo potrebbe portare al debutto un modello che non ha nulla a che fare con quelli che conosciamo. Scopriamone di più.

Il marchio Alfa Romeo si espande e vuole conquistare nuovi mercati, e dopo i netti passi in avanti fatti segnare negli ultimi anni, punterà tutto sul nuovo B-SUV elettrico che arriverà nel 2024. Si tratterà del primo modello ad emissioni zero della casa del Biscione, di cui si parla da tanto tempo.

A disposizione dei clienti ci sarà anche la versione dotata del motore termico, ma poi tutto cambierà a partire dal 2025. La nuova berlina Giulia ed il SUV Stelvio di nuova generazione saranno full electric, senza dare la possibilità al cliente di optare per il propulsore a combustione.

La rivoluzione elettrica è partita e l’Alfa Romeo ha le idee chiare su come agire, ma nel frattempo, emerge la possibilità di realizzare un nuovo VAN, ricordando un modello risalente al secondo dopoguerra. Le sue forme fanno già sognare i clienti, che sembrano essersi innamorati di questa linea così curiosa.

Alfa Romeo, scopriamo le forme dell’assurda vettura

Tra il 1954 ed il 1967, l’Alfa Romeo ha realizzato il modello chiamato Romeo, ovvero un furgone che in pochi potranno ricordare. Con una bella carriera durata 13 anni, questo VAN permise a tante famiglie di spostarsi e di imparare a conoscere la mobilità motorizzata, ed ora si parla di un clamoroso ritorno di un mezzo di trasporto di questo tipo.

Ad affermarlo non sono indiscrezioni o voci di corridoio, ma Alejandro Mesonero-Romanos, ovvero lo Chief Designer della casa di Arese, colui che si occupa del designo delle vetture. Il designer ha detto che il modello Romeo era davvero incredibile e che qualcosa del genere potrebbe tornare sul mercato. L’Alfa Romeo Romeo era nota anche come Autotutto o T10, ed ora il sogno di rivederlo, anche se con un designo ovviamente adeguato ai tempi moderni, può diventare realtà.

Sul canale YouTube “Manhoub 1” è subito apparso un video in cui viene mostrato il render del possibile VAN del futuro del marchio del Biscione, con delle linee molto eleganti e che ricordano l’inconfondibile DNA della casa italiana, di proprietà del gruppo Stellantis. Ricordiamo che questa tipologia di modelli, ovvero i simil-monovolumi, non sono di certo nel loro periodo migliore, ma diversi marchi automobilistici stanno pensando di riportarli in vita.

Tra di loro c’è la Lexus che ha da poco svelato le forme di un VAN di lusso, un modello che ha già stregato tutti per via delle sue linee e del comfort che regala al suo interno. Anche altri costruttori sono in procinto di farlo come la Mercedes e la Hyundai, mentre la Volvo ne ha già realizzato uno che verrà presto lanciato sul mercato cinese.

Insomma, i monovolume sono pronti per tornare, ed il marchio del Biscione può sfruttare l’occasione. Al giorno d’oggi, si cercano grandi spazi e comfort negli spazi interni, ed un’ipotetica nuova Autotutto farebbe al caso di molte famiglie. La speranza è di avere presto notizie confortanti su di lei.