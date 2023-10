MotoGP, GP Australia: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna subito in azione per il Gran Premio d’Australia, che si terrà a Phillip Island in questo week-end. Ecco gli orari TV.

La MotoGP non smette di regalare sorprese nella stagione targata 2023, che si avvia verso il rush finale. Quanto accaduto domenica scorsa in Indonesia, sul tracciato di Mandalika, ha avuto dell’incredibile, con Pecco Bagnaia che ha prima perso e poi riconquistato la testa del mondiale, tutto nell’arco di appena 24 ore.

Infatti, il campione del mondo aveva chiuso all’ottavo posto la Sprint Race del sabato, vinta da Jorge Martin, che era così passato in testa con 7 punti di vantaggio sul rivale. La gioia dello spagnolo è durata poco, visto che Pecco ha lasciato Mandalika con 18 lunghezze di margine, a causa del grave errore del rivale.

Martin era scattato fortissimo, salendo dal sesto al primo posto al via, ma una caduta mentre aveva il successo in pugno gli è stata fatale. Dal canto suo, il campione del mondo della MotoGP ha fatto una rimonta pazzesca, ed a pochi giri dalla fine ha passato anche l’Aprilia di Maverick Vinales, volando a prendersi la sesta vittoria stagionale, senza dubbio la più importante in assoluto.

La lotta mondiale resta però apertissima, visto che Martin è comunque l’uomo più veloce del momento. Tuttavia, la caduta indonesia può cambiare qualcosa dal punto di vista psicologico, visto che Martin, che sembrava invincibile in questo periodo, si è riscoperto vulnerabile, ed ora dovrà sudarsi e non poco il sogno del titolo iridato. La Ducati, nel frattempo, ha vinto il suo quarto titolo costruttori consecutivo già nella Sprint Race del sabato, in un dominio totale che pare davvero inarrestabile.

MotoGP, ecco gli orari televisivi del GP d’Australia

La MotoGP torna subito in pista per il Gran Premio d’Australia, uno dei più belli in assoluta data la spettacolarità del tracciato di Phillip Island che lo ospita. Lo scorso anno vinse la Suzuki di Alex Rins, con Pecco Bagnaia che salì in testa al mondiale approfittando della caduta di Fabio Quartararo, che perse lì buona parte del campionato. Da segnalare la grande prova di Marc Marquez, che su una Honda già più che balbettante si prese il secondo posto, davanti a Bagnaia ed a pochi millesimi dal vincitore.

Fare pronostici è davvero molto difficile, su una pista in cui può accadere di tutto. Da queste parti, la Ducati ha ottenuto diversi successi grazie a Casey Stoner, che vi trionfò nel 2007, nel 2008, nel 2009 e nel 2010. L’ultima affermazione della casa di Borgo Panigale in MotoGP risale proprio a 13 anni fa, e ci sono grosse possibilità di sfatare questo tabù.

Da quel momento in poi, l’Australia è stata dominata da Honda e Yamaha, prima che la Suzuki interrompesse tale dittatura lo scorso anno. Come detto in precedenza, la pista di Phillip Island rientra tra le più belle e tecniche del campionato, dove emerge il vero talento dei piloti.

Chiunque, tra Bagnaia ed Jorge Martin, riuscirà ad uscire vincitore dalla tappa australiana farà un deciso passo in avanti verso il mondiale, con i 4.448 metri e le 12 curve di questa pista che fanno paura a tutti, visto che è molto facile commettere errori. Per chi vive in Europa, occorrerà fare una vera e propria levataccia per seguire la gara.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

Orari TV GP Australia su SKY

Venerdì 20 ottobre

Prove libere 1

01:45-02:30

Prove libere 2

06:00-07:00

Sabato 21 ottobre

Qualifiche

01:50-02:30

Sprint Race

06:00

Domenica 22 ottobre



Warm-Up

00:40

Gara

05:00

Orari TV GP Australia su TV8

Sabato 21 ottobre

Qualifiche

01:50-02:30 in diretta anche su TV8

Sprint Race

06:00 in diretta anche su TV8

Domenica 22 ottobre

Gara