MotoGP, Aleix Espargaró si sbilancia sul migliore della storia: fan di Valentino Rossi infuriati

Imperversano le polemiche a Mandalika e non solo le per le azioni in pista dei centauri protagonisti. Valentino Rossi è stato tirato in ballo dal centauro dell’Aprilia, Aleix Espargaró.

Le attenzione mediatiche sono tutte sugli attuali duellanti della classe regina. Jorge Martin sta contendendo la corona al collega ducatista, Pecco Bagnaia, ma la bomba ha deciso di sganciarla in press conference Aleix Espargaró. Il centauro spagnolo è cresciuto in un epoca dove in top class vi erano straordinari interpreti, come Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Valentino Rossi e, soprattutto, un Marc Marquez al top della forma.

Il nativo di Granollers non ha mai avuto a disposizione mezzi all’altezza dei campioni della categoria, tuttavia ha avuto il privilegio di poter osservare da vicino le epiche battaglie mondiali. Il pilota dell’Aprilia ha analizzato il passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati, ridando vita allo storico duello tra il rider di Cervera e il centauro di Tavullia.

Rossi e Marquez sono, indubbiamente, tra i migliori di sempre. A differenza di Marc, il Dottore ebbe il coraggio di lasciare una Honda al top per sposare un progetto molto rischioso in Yamaha. La M1 non vinceva da tempo e il sogno era quello di dimostrare di essere all’altezza della sfida tra i colossi giapponesi. Oggi Marquez lascia una HRC in crisi nera ed una moto inguidabile, allo scopo di rilottare per un mondiale in un team satellite.

Valentino, inoltre, provò anche l’avventura nel team factory della casa di Borgo Panigale, ma senza fortuna. Non riuscì a strappare nemmeno un trionfo, a differenza dell’era vittoriosa Yamaha. Marc proverà ad eguagliare Rossi a 9 mondiali, provando ad ottenerlo su una GP23. Ha firmato solo per il 2024 per seguire le orme di suo fratello minore che già da un anno aveva lasciato la casa di Tokyo.

L’opinione di Aleix Espargaró su Valentino Rossi e Marc Marquez

Alla vigilia della tappa indonesiana, durante la conferenze stampa, Aleix Espargaró ha definito Marc un coraggioso. La sua scelta di accordarsi con Gresini, dopo 11 anni in HRC, sposterà gli equilibri. “Avranno il miglior pilota della storia in una delle squadre più piccole della MotoGP“, ha sancito il rider dell’Aprilia.

Le parole hanno un peso e i tifosi di Valentino Rossi hanno dovuto ingoiare un boccone amaro. Per l’esperto pilota spagnolo il connazionale della Honda è il migliore di sempre. Poi Aleix ha aggiunto: “Sono felice per Marc. Deve essere stato complicato per lui prendere la decisione, perché lasciare un gigante per andare da un team piccolino come Gresini non deve essere stato semplice, a livello mentale e a livello di cuore“.

La vita è breve ed è fatta di scelte. Marc ritiene che l’anno prossimo si potrà togliere delle soddisfazioni in sella alla Desmosedici GP23. Aleix ha anche analizzato il suo riconoscimento a Marc, affermando che per risultati e talento il #93 è il numero 1. “Poi è un’altra cosa se ti piace più lui o Vale, che sicuramente è l’unico dibattito che c’è. Loro hanno avuto due approcci diversi, ma per me a livello tecnico si e ho potuto condividere la pista con entrambi. L’ho sempre ribadito: sono un super tifoso di Vale, ma penso che abbia più valore quello che ha ottenuto Marc“, ha concluso Aleix Espargaró.