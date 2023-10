MotoGP GP Indonesia, Sprint Race: Martin domina e vola in testa al mondiale, crolla Bagnaia

La MotoGP fa tappa a Mandalika, dove nella Sprint Race trionfa Jorge Martin, che precede Marini e Bezzecchi. Incubo per Pecco Bagnaia.

La Sprint Race del Gran Premio di Indonesia si è conclusa con la quarta vittoria di fila al sabato per Jorge Martin, passato in testa al mondiale. Lo spagnolo della Ducati Pramac, partito dalla sesta posizione, si è confermato implacabile, e dopo una qualifica non troppo positiva è volato a vincere anche in questa occasione.

Adesso Jorge ha 7 punti di vantaggio su un Pecco Bagnaia che è del tutto crollato, e che non ha fatto meglio dell’ottavo posto, battuto anche da Enea Bastianini sull’altra Rossa ufficiale. Il calo del campione del mondo della MotoGP continua ad essere un mistero difficile da leggere e da capire, ma la realtà è che ora servirebbe un miracolo per portarlo al titolo mondiale.

Strepitosa la prova dei due del Mooney VR46 Racing Team, con Luca Marini secondo davanti a Marco Bezzecchi, che escono da due brutti infortuni e che sono stati grandi protagonisti, con il fratellino di Valentino Rossi che aveva fatto segnare anche la pole position.

Giornata deludente per l’Aprilia, che ha subito l’ennesima mazzata dalla Ducati su una pista in cui sembrava poterla battere. Maverick Vinales è giunto quarto dopo essere stato secondo a lungo, perdendo però molta prestazione nel finale e subendo l’assalto dei due piloti italiani, che ne hanno approfittato al meglio.

Grandissima prova di Fabio Quartararo che ha chiuso quinto con la Yamaha, su una pista dove si è comportato alla grande, così come la M1. Eccellente anche la prova di Fabio Di Giannantonio, sesto con la Ducati del Gresini Racing, seguito da quelle ufficiali di Bastianini e Bagnaia. Jack Miller e Miguel Oliveira hanno chiuso la top ten, mentre Marc Marquez si è ritirato dopo essere caduto al primo giro.

MotoGP, Martin imprendibile anche a Mandalika

Alla partenza non mancano i colpi di scena, con la MotoGP che in quel di Mandalika è in vena di regalare spettacolo. Marc Marquez torna a combinare guai e va subito a scivolare, trovandosi costretto al ritiro. A fionda il via di Maverick Vinales che passa il poleman Luca Marini, mettendosi davanti a tutti.

Inizia il recupero di Jorge Martin, mentre Aleix Espargarò e Brad Binder finiscono fuori a causa di un errore in staccata del pilota Aprilia. Guadagna tante posizioni Pecco Bagnaia, che da 14esimo si ritrova nono, ma comunque senza il passo necessario per giocarsela con quelli che lo precedono.

Il ritmo di Martin inizia a rivelarsi insostenibile per la concorrenza, e la prima vittima è Marini che non può molto per difendersi. Quello che sta facendo il rider spagnolo è davvero incredibile, con una confidenza nella sua Desmosedici GP23 che non ha nessuno in queste gare asiatiche.

Molte volte, questi sono gli appuntamenti che decidono la MotoGP, e sarà così anche in questo caso se Bagnaia non riuscirà a rispondere. Pecco sembra entrato in un loop negativo, mentre i sorpassi di Martin fanno capire che è in un momento in cui tutto gli riesce al meglio.

Dopo la furiosa staccata su Marini, Jorge si mette a caccia di Vinales, il quale inizia ad avere un piccolo calo alla gomma che man mano si farà più importante. La gestione di Martin si rivela molto più azzeccata, mentre Bagnaia gira lento e gestisce la sua ottava posizione senza poter far null’altro.

Il sorpasso di Martin su Vinales gli vale il primo posto, mentre Marco Bezzecchi supera Fabio Quartararo salendo in quarta piazza. Nelle fasi conclusive c’è una grande sfida per la seconda posizione, mentre il ritmo imposto da Martin è a dir poco insostenibile per una concorrenza nettamente inferiore.

Nel finale c’è l’assalto di Marini che riesce a superare un Vinales in netta fase calante, e che deve guardarsi anche da Bezzecchi, davvero bravissimo a tenere questo ritmo dopo il brutto infortunio di pochi giorni fa. Continua la grande gara di Quartararo, seguito da Di Giannantonio e dalle Ducati ufficiali. Martin taglia il traguardo per primo e vola in testa al mondiale, con Pecco che ora deve reagire. Alle 09:00 di domani ora italiana la partenza della gara.