MotoGP, Martin spaventa la Ducati: ecco cosa si è lasciato sfuggire su Marquez

Il contendente alla corona 2023 di Pecco Bagnaia è convinto che il passaggio di Marc Marquez in Gresini cambierà gli equilibri della Ducati. Sentite cosa ha dichiarato Jorge Martin.

Alla vigilia della tappa in Indonesia, il passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati del team Gresini è diventato il tema principale anche per gli altri centauri. I riflettori, naturalmente, sono puntati sui protagonisti della stagione 2023.

Pecco Bagnaia e Jorge Martin sono separati da appena 3 punti in classifica mondiale. La rimonta dell’alfiere del team Pramac è stata sensazionale e inattesa. Il campione del mondo sembrava avere tutto sotto controllo, ma dopo il break estivo ha cominciato ad avere maggiori difficoltà sulla GP23, lamentando uno scarso feeling in prova. Il point break della stagione è arrivato con la caduta rischiosissima del Montmelò, al primo giro, dove il piemontese ha rischiato la vita.

Con il passaggio di una moto sulle ginocchia sembrava inevitabile un lungo stop. Pecco è stato miracolato in Spagna e salvaguardato dalla tuta. Salvo degli ematomi, il numero 1 non ha sofferto di rotture. Ha potuto limitare i danni nelle successive tappe, ma la caduta in India è pesata come un macigno. Jorge ora si trova in perfetta sintonia con la moto e non ha nulla da perdere. La pressione è tutta sul centauro di punta del team factory.

In Indonesia i piloti potrebbero ritrovarsi, nuovamente, ad affrontare una gara pazza. In queste circostanze il madrileno riesce ad estrarre sempre il massimo potenziale dalla Desmosedici GP23. Nella prossima annata si uniranno alla festa anche Franco Morbidelli e Marc Marquez. Quest’ultimo ha firmato per il team Gresini, andando a prendere il posto di Di Giannantonio. Morbido, invece, sostituirà Zarco che traslocherà al team satellite della Honda.

Il commento di Martin su Marquez in Ducati

Per la casa di Borgo Panigale è un upgrade mostruoso rispetto all’attuale roster, senza dimenticare Marco Bezzecchi, autore di una stagione da sogno, ed Enea Bastianini, completamente recuperato dagli infortuni. Potrebbe tradursi in un monopolio totale, anche perché Marc sarà motivatissimo e vorrà vincere. Ha firmato un contratto annuale, anche per non precludersi eventuali ritorni di fiamma o un passaggio clamoroso in KTM.

Tra i ducatisti c’è anche molta curiosità sull’approccio del Cabroncito nel 2024. Dopo 4 anni disgraziati, condizionati da clamorosi stop il centauro di Cervera vorrà dimostrare il suo valore sulla moto migliore del lotto. Ci sarà un confronto entusiasmante che coinvolgerà anche Alex Marquez e Luca Marini, gli altri 2 rider della casa emiliana che non avevamo citato in precedenza.

Le parole di Martin hanno, ulteriormente, accresciuto l’hype su Marquez. “Sarà una sfida importante per noi e per lui, cambiare moto non è facile. Potremo paragonarci a Marc, uno dei migliori della storia, analizzando i rispettivi dati. Lottare per il titolo? Senza dubbio sì, sarà interessante vederlo in azione in Valencia e in Qatar“, ha annunciato Martin, come riportato da FP.it. L’attesa si farà spasmodica anche per i fan del centauro della Honda. Martin, intanto, promette battaglia a Mandalika, dove lo scorso anno è stato molto competitivo. Si tratta di iniziare alla grande un mini Mondiale di 6 GP + 6 SR.