Marquez versione “talpa” in Ducati? Dall’Igna vuota il sacco

Marc Marquez sta per legarsi alla Ducati del Gresini Racing, ma ora emergono nuovi dettagli. Gigi Dall’Igna parla chiaro.

Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti per il mondo della MotoGP, con Marc Marquez che non sarà più un pilota della Honda. Si tratta di un cambiamento radicale e clamoroso, dal momento che il nativo di Cervera ha corso sempre e solo per la casa dell’Ala Dorata sin dal 2013, anno del suo debutto in top class.

In questi lunghissimi 11 anni, Marc ha vinto 6 titoli mondiali e 59 gare, demolendo la concorrenza quasi ininterrottamente dal 2013 al 2019, con la sola eccezione del 2015, dove pagò un numero eccessivo di cadute. Lo spagnolo ha poi vissuto un periodo da incubo, dal quale non è ancora completamente uscito, e che iniziò nel 2020, altra stagione potenzialmente dominabile.

Infatti, Marquez aveva dimostrato un altro passo a Jerez de la Frontera, gara inaugurale di quella stagione che partì a metà luglio a causa del Covid-19. Un devastante infortunio lo costrinse a saltare tutto il campionato, ed è lì che iniziò il crollo tecnico della Honda, orfana del suo cavaliere più intrepido e veloce.

Pensate che Marc è a secco di vittorie da due anni esatti, visto che l’ultima affermazione risale all’ottobre del 2021, quando vinse a Misano nella doppietta Honda davanti a Pol Espargarò. All’epoca, il peggio sembrava passato ed il 2022 si prospettava come una stagione di vertice, ma nulla sarebbe stato così.

Lo spagnolo è esauto delle difficoltà della casa dell’Ala Dorata, ed una settimana fa è stata comunicata la sua volontà di lasciare questo marchio. Al momento, non è ancora arrivato l’annuncio del suo passaggio al Gresini Racing, che però è ormai quasi scontato vista la mancanza di alternative valide.

Ciò significa che Marc ritroverà suo fratello Alex del quale sarà compagno di squadra, ricreando la coppia Honda del 2020. La Ducati è la moto migliore del lotto ed il #93 è ancora, secondo molti, il più forte in assoluto, e sarà da capire quella che sarà la sua gestione.

Marquez, ecco le parole di Dall’Igna che fanno chiarezza

Il 2024 sarà l’anno del debutto di Marc Marquez sulla Ducati del Gresini Racing, con un contratto che dovrebbe durare solo un anno. Secondo pareri illustri, come quello di Livio Suppo, il nativo di Cervera potrebbe dimostrare di essere ancora competitivo, per poi magari tornare subito sul mercato.

Questa è una prospettiva più che realistica, visto che uno che ha vinto otto titoli mondiali merita di essere un pilota factory. Allo stato attuale delle cose, ci sono diversi argomenti da affrontare, ed il 2025 è un vero e proprio rebus sia per lui che per tutti coloro che collaboreranno con il campione.

La KTM factory pare essere l’opzione più credibile, anche se la figura di Pedro Acosta può assumere un’importanza notevole ed è l’uomo su cui gli austriaci stanno puntando. Gigi Dall’Igna, in un’intervista riportata da “Crash.net“, ha parlato di cosa potrebbe accadere in caso di addio di Marc alla fine del 2024, dimostrandosi molto sereno.

Ecco le sue parole: “Se Marquez si porterà via i segreti della Ducati in caso di addio nel 2025? Johann Zarco andrà alla Honda il prossimo anno, è la stessa cosa. Porterà con sé tutto ciò che ha imparato, ma sarebbe peggio se andasse via un ingegnere. Questo è quello che penso su questa situazione“.

Ricordiamo che Marc non porterà in Ducati gli uomini Honda, come il fidato capotecnico Santi Hernandez. La casa di Borgo Panigale ha posto un vero e proprio veto, proprio per evitare una fuga di informazioni nel caso di addio alla fine del 2024. La situazione è in continua evoluzione.