La Ferrari si scaglia contro Alonso: durissime parole da Maranello

In casa Ferrari si riflette sul difficile week-end in Qatar, ma anche su una manovra di Alonso che non è affatto piaciuta.

Quella tra Fernando Alonso e la Ferrari è stata una lunga storia d’amore che si è consumata tra il 2010 ed il 2014, e che non ha portato al titolo mondiale. Se si può trovare un difetto in un campione come lo spagnolo, quello è il rancore che spesso ha dimostrato nei confronti delle proprie squadre, con le quali non è riuscito a vincere.

Un ragazzo del suo talento, che ad oltre 42 anni continua ad essere uno dei protagonisti assoluti di questo sport, avrebbe meritato molto di più visto quello che ci ha fatto vedere, ma una serie di scelte sbagliate e di sfortune lo hanno tenuto lontano dalle monoposto migliori per tanto tempo.

Il 2023 è un anno di rinascita per Alonso, che si è legato all’Aston Martin ed ha portato a casa grandi soddisfazioni in questa stagione. Il due volte campione del mondo ha ottenuto tanti podi e vari piazzamenti, anche se la seconda parte di campionato non è stata facile.

Dal Canada in poi, ha ottenuto un solo podio, con un secondo posto ottenuto al GP d’Olanda, grazie ad una guida sensazionale sul bagnato. Sino a poche gare fa, l’Aston Martin era in lotta con la Mercedes per il secondo posto tra i costruttori, mentre ora ha solo pochi punti sulla McLaren e rischia di chiudere addirittura quinta. Il crollo tecnico è nato sulla base di alcuni sviluppi errati, ed ora, in quel di Austin, dovrebbe arrivare un cospicuo pacchetto di upgrade, ma non sarà facile far meglio del team di Woking.

In quel di Monza, anche la Ferrari ha superato l’Aston Martin salendo al terzo posto, ed ora sono entrambe in netta difficoltà. La Rossa e la verdona pagano un lavoro di sviluppo non sufficiente, anche se va detto che la SF-23 è sicuramente progredita in maniera maggiore, ma era partita peggio rispetto alla rivale. In Qatar, tra Ferrari ed Aston Martin, c’è stato anche un incontro molto ravvicinato in pista.

Ferrari, Vasseur non gradisce la manovra di Alonso

Il Gran Premio del Qatar è stato difficile per Ferrari ed Aston Martin, con Charles Leclerc quinto e Fernando Alonso settimo. La Scuderia modenese è stata in difficoltà per tutto il fine settimana, mentre l’Aston era stata competitiva nelle prove, ma in gara non ha avuto il passo, e nemmeno i miracoli dello spagnolo hanno potuto far nulla.

A metà gara, Alonso ha commesso un errore ed è rientrato in pista in maniera aggressiva tagliando la strada a Leclerc, che ha dovuto passare lo spagnolo all’esterno. Frederic Vasseur, nelle interviste successive alla gara di Losail, ha parlato di quanto fatto dal nativo di Oviedo, ed ha mandato una bella frecciata al campione spagnolo di casa Aston Martin.

Ecco le sue parole: “Se fosse successo il contrario, con Charles in traiettoria davanti a Fernando, avremmo sentito molte parole alla radio. Come se la vita di Fernando fosse in pericolo o cose di questo tipo. Ad essere onesti non mi è piaciuta molto la manovra di Alonso, dato che è sembrato rientrare in pista dal nulla, ma il suo giudizio non conta niente“.

Anche Leclerc ha dato una propria lettura dell’accaduto, ed il suo pensiero è molto simile a quello del team principal del Cavallino: “Era molto al limite, ma non credo che Fernando mi abbia visto in quel momento. Probabilmente non era il modo migliore di tornare in pista, ma di certo non era sua intenzione creare una situazione di pericolo“.