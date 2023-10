Alfa Romeo, il SUV del futuro fa già paura: ecco le sue forme

L’Alfa Romeo si prepara a grandi cambiamenti nel design, ed ora arriva una grande novità. Ecco come sarà il nuovo SUV.

In casa Alfa Romeo si parla molto di futuro, e non potrebbe essere altrimenti per un marchio che punta a crescere ed espandersi. Il 2024 sarà l’anno dell’avvento del nuovo B-SUV elettrico, il che significherà avere una novità assoluta all’interno della gamma. Infatti, sarà la prima auto elettrica della storia della casa di Arese.

I programmi in casa Alfa Romeo sono molto chiari, con l’obiettivo di realizzare tanti nuovi modelli per gli anni a venire, a partire da Giulia e Stelvio. Entrambe, infatti, subiranno forti cambiamenti per le prossime generazioni, con i motori termici che sono destinati a sparire. Andiamo a dare un’occhiata alla Stelvio del futuro.

Alfa Romeo, ecco come potrebbe essere la Stelvio

Si parla molto di grandi novità in chiave futura per l’Alfa Romeo, ed ora c’è qualche idea per quelle che saranno le forme della nuova Stelvio, che dovrebbe arrivare nel 2026. Si tratterà del modello rinnovato di Segmento D, per rilanciare ancor di più le ambizioni di un brand Premium che vuole crescere a livello globale.

Il render qui mostrato è stato realizzato da “Autocar“, e mostra un design non rivoluzionato del modello attuale, ma fortemente evoluto. Il gioiello verrà prodotto sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, e secondo quanto si apprende, sarà disponibile tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma le novità in tal senso sono tutt’altro che finite.

Infatti, a patto che manterrà questo nome, l’Alfa Romeo Stelvio del futuro sarà solo elettrica, andando a proseguire il percorso che verrà introdotto dalla nuova Giulia. Questi due modelli, in arrivo nel biennio 2025-2026, saranno i primi a non dare al cliente la possibilità di scelta, essendo solamente dotate di batteria.