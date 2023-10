Sembra una Ferrari Purosangue, ma è il nuovo SUV del colosso giapponese: specifiche da urlo

La Ferrari Purosangue è un modello da sogno, ed ora pare che qualcuno si sia ispirato a lei per creare un nuovo SUV.

Tra le Ferrari più incredibili della storia trova un suo spazio anche il SUV Purosangue, il primo e sino ad oggi unico crossover della casa di Maranello. Spinto da un motore V12 aspirato da 725 cavalli, questo mostro della strada tocca senza problemi i 310 km/h di velocità massima, con un’agilità da supersportiva che ha stregato tutti coloro che sono riusciti a provarla.

Di certo, il prezzo di 385.000 euro che è richiesto per averla non la rende un’auto popolare, anche se in molti non hanno gradito il fatto che la Ferrari abbia prodotto un SUV. Nel frattempo, dal Giappone è nata una vettura che ricorda e non poco questo pazzesco modello, anche se è un’auto ben più economica.

Ferrari, ora c’è un modello simile al SUV Purosangue

La Ferrari è un mito e la Purosangue è una delle ultime creature geniali di questo marchio, ma la Toyota è il primo produttore mondiale di auto. La casa giapponese ne sforna oltre 10 milioni ogni anno, e l’ultima nata è sicuramente quella che farà più discutere nel 2023.

Stiamo parlando della Crown Sport che somiglia e non poco alla Ferrari Purosangue, come potete vedere in questo scatto. L’auto è lunga 4,72 metri ma ha delle altezze da terra non esagerate, ed è disponibile in ben sei tipi di colori differenti, tutti molto accesi. Bellissima la doppia tinta, che permette di avere una cromatura diversa tra tetto e carrozzeria.

La Toyota è un marchio volto all’elettrificazione, ed infatti questo modello è disponibile solo in versione ibrida. La potenza è di 236 cavalli nel modello base, ma se si punta sulla Plug-In Hybrid si toccano i 300 cavalli. Saranno anche meno della metà rispetto a quelli della Purosangue, ma il livello è comunque molto alto.