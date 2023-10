Le auto cinesi fanno paura al mercato mondiale, ma ora emerge una possibile alternativa che sta arrivando proprio dal nostro paese.

Il mondo delle auto sta affrontando una vera e propria minaccia, che arriva direttamente dall’altra parte del mondo. La Cina si affaccia sulla scena con tanti marchi in grande crescita, ma anche con delle tecniche che sono state messe sotto accusa dal resto del pianeta, soprattutto dall’Europa.

Infatti, la Francia ha pressato la UE per avviare un’indagine anti-dumping, con l’obiettivo di capire se la Cina ha offerto sussidi statali esagerati ai costruttori, così da mettere in vendita delle auto a prezzi molto bassi. Pare che in tale analisi siano coinvolte anche la Tesla e la Volvo, ed ora occorrerà capire quelli che saranno gli effetti e come si reagirà.

Probabilmente, con i marchi che saranno giudicati coinvolti, verranno applicati dei pesanti dazi doganali, in modo da favorire una concorrenza che possa essere corretta. Dall’Italia, nel frattempo, sta arrivando una valida alternativa alle vetture del paese del Dragone, con un modello pronto al debutto.

Auto, la nuova FIAT Panda punta a sfidare la Cina

A dare battaglia alle auto cinesi ci sarà la nostra FIAT Panda, che sarà un SUV di Segmento B nel suo nuovo modello. Il debutto assoluto avverrà l’11 di luglio del 2024, e sarà una vettura che costerà meno di 25.000 euro. Nascerà come un modello ad emissioni zero, ma poi sarà disponibile anche la versione con motore termico.

L’auto sarà lunga 4 metri, e sarà una novità clamorosa per la casa di Torino. La sfida alle cinesi partirà anche per via della volontà di puntare sull’elettrico, che sicuramente, soprattutto in Italia, può essere visto come un rischio. Al momento, le vendite non sono di altissimo livello per le emissioni zero, ma la Panda vuole cambiare registro.