Marc Marquez fa shopping in casa Honda? Arriva la confessione del futuro ducatista

Dopo l’annuncio della separazione con Honda, Marc Marquez ha scelto di proseguire la sua carriera in Ducati. In Indonesia ha in testa un solo obiettivo.

Potrebbe già essere con la mente altrove, ma Marquez vuole chiudere in bellezza la sua avventura con la Honda. Nel 2024 gareggerà su una Desmosedici GP23 del Team Gresini. Il passaggio alla scuderia di Faenza rappresenta una notizia splendida per il trentenne. Ritroverà suo fratello Alex e potrà, per un solo anno, godersi la nuova avventura, senza troppo ansie del futuro.

Qualora dovesse far bene si potrebbero aprire porte ancor più prestigiose nella casa di Borgo Panigale, altrimenti all’orizzonte c’è sempre una KTM competitiva. Marc potrà avere per le mani la moto migliore del lotto, seppur nella versione clienti e meno evoluta, che dal 2020 è al primo posto della graduatoria costruttori. Con la Honda i rapporti non sono più idilliaci come un tempo. Tra polemiche continue e frecciatine ai tecnici, il nativo di Cervera si è lamentato tantissimo nel 2023.

Se negli anni precedenti erano stati i limiti fisici a frenarlo, in questa annata la RC213V proprio non andava. La moto ha segnato la fine dell’idillio d’amore. Marc, dopo le cadute in Germania, ha persino alzato un dito medio verso la sua moto, ripreso dalla telecamera interna. A quel punto una separazione a fine stagione è diventata persino scontata.

Gli obiettivi attuali di Marc Marquez

Inevitabilmente il pilota sta già sognando di levarsi grosse soddisfazioni nel 2024. Per lui non è stata una decisione semplice abbandonare la HRC. Credeva di trascorrere tutta la sua carriera in sella ad una Honda, ma ha accettato con entusiasmo una nuova sfida. Il cambio moto non è scontato a quell’età. Forse dovrà adattarsi più di quanto sia oggi pronosticabile, oppure troverà un feeling immediato. Il team Gresini Racing gli metterà a disposizione il materiale tecnico migliore.

Per la Gresini Racing è un momento storico. Accoglieranno Marc con lo stesso entusiasmo con cui hanno scelto di avere Alex nel 2022, al posto di Bastianini. E cosa accadrà in Honda? Marc ha intenzione di voltare pagina: “Negli ultimi quattro anni ho sofferto molto. Gresini ha la migliore moto in griglia in questo momento e mio fratello è lì. Sarà una bella sfida, ma hanno già ottenuto ottimi risultati con mio fratello e Bastianini“.

“Proverò a prendere almeno un meccanico. Non posso prendere tutti. Non lo faccio perché non voglio distruggere il team Repsol Honda e il team Gresini. Ho preso la decisione e ora devo adattarmi“, ha confessato il Cabroncito, come riportato su MARCA. L’obiettivo è non rischiare altri infortuni e prepararsi al meglio al 2024 per provare a tornare campione del mondo della MotoGP a 31 anni con un team privato.

In questa annata ci sta provando Jorge Martin del team Pramac, ma Marc non avrebbe una moto aggiornata. A far male alla Honda è che è stato Marc Marquez a cercare Ducati e non viceversa, come confermato da Luigi Dall’Igna. D’ora in avanti, per i fan del classe 1993, ci sarà solo da temporeggiare in vista della svolta targata Ducati.