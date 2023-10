MotoGP, è lui il sostituto di Marquez? Il marchio italiano ora trema

Marc Marquez ha scosso il mondo della MotoGP lasciando la Honda, ed ora si parla di chi lo rimpiazzerà. Ecco chi potrebbe farlo.

In casa Honda si deve pensare al futuro dopo l’addio di Marc Marquez, che una settimana fa ha scosso la MotoGP. Il nativo di Cervera andrà a gareggiare sulla Ducati del Gresini Racing, sicuramente una grande opportunità viste quelle che sono le potenzialità della Desmosedici, la moto migliore di tutte.

Per la Honda è una grandissima tegola, visto che il pilota di punta diventerà Joan Mir, che pur essendo un campione della MotoGP non ha mai convinto sulla RC213V. In queste ultime ore, è emerso il nome di un rider che potrebbe sostituire Marquez, e che attualmente è impegnato in sella ad una moto italiana.

MotoGP, Oliveira potrebbe sostituire Marquez

Dopo l’addio di Marc Marquez alla Honda, il mercato piloti della MotoGP potrebbe conoscere uno sconvolgimento non da poco. Infatti, posto che il nativo di Cervera si recherà in sella alla Ducati del Gresini Racing, si aprono i discorsi legati al posto lasciato libero in Honda, e ci sarà da capire chi potrà sostituirlo.

In questi giorni, sono circolati diversi nomi, il primo dei quali era quello di Johann Zarco. Il francese ha lasciato la Ducati Pramac e guiderà la Honda LCR, ma si era parlato della possibilità di promuoverlo alla HRC in caso di addio di Marquez. Tuttavia, Lucio Cecchinello ha spazzato via tutti i dubbi in queste ore, affermando che il rider transalpino guiderà sicuramente nella propria squadra.

Tra le opzioni, come riportato da “SKY Sport MotoGP“, era rientrato anche Maverick Vinales, ma l’Aprilia ha intenzione di blindarlo. Lo spagnolo è il più pagato in top class dopo Marquez, con un accordo da ben 10 milioni di euro a stagione, ed inoltre, ha tra le mani una RS-GP che è sicuramente più competitiva rispetto alla Honda. Dunque, la pista dell’ex Yamaha sembra essere molto complicata, anche se in questo mondo può accadere di tutto, e quanto fatto da Marquez ne è la conferma assoluta.

Secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, la Honda potrebbe puntare su Miguel Oliveira, attualmente alla guida proprio di un’Aprilia, ma di quella privata del team RNF. Il portoghese è un rider molto competitivo, che ha già vinto ben cinque gare in top class, tutte con la KTM tra il 2020 ed il 2022, e che non ha di certo avuto una stagione facile.

Oliveira si è gravemente infortunato alla prima gara, quando è stato preso in pieno da Marquez a Portimao, a causa di un errore dello spagnolo che arrivò lungo nel corso di una fase di battaglia. Ciò portò Miguel a saltare diverse gare, e sino ad oggi, non è ancora riuscito a salire sul podio.

Secondo quanto emerge, la Honda sarebbe pronta a mettere sul piatto una bella offerta per Oliveira, e l’unico motivo di dubbio potrebbe essere legato alla situazione tecnica della Honda. Al momento, si tratta di voci non ancora confermate, ma l’opzione Oliveira pare essere la più valida in assoluto.