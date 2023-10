Marquez e l’ipotesi ritiro? Arriva l’incredibile rivelazione del manager

Marc Marquez ha lasciato la Honda ed andrà a correre per il Gresini Racing. Ora a dare la sua versione è un esperto.

La settimana che si è appena conclusa ci ha dato la conferma su una notizia che era nell’aria da tempo, ma che ancora tardava ad arrivare. Marc Marquez ha lasciato la Honda con un anno di anticipo rispetto alla fine del contratto, e nel 2024, a meno di clamorosi colpi di scena, correrà con il Gresini Racing.

Ciò significa che salirà finalmente su una Ducati, il sogno proibito di tutti i piloti della MotoGP. Vedere Marquez su una Desmosedici sarà senza dubbio molto divertente, nella speranza che possa subito dire la sua in chiave mondiale. Nel frattempo, arriva un’altra spiegazione del motivo del suo addio alla squadra con cui ha sempre corso.

Marquez, Vergani parla del suo futuro

Marc Marquez si legherà al Gresini Racing per la stagione di MotoGP targata 2024, mentre il suo futuro dopo quella data è ancora un mistero. In questi giorni, tanti esperti hanno detto la loro su ciò che potrebbe fare il nativo di Cervera, il quale potrebbe avere in mente tante idee diverse.

Il manager ed imprenditore Alberto Vergani, in un’intervista riportata da “MotoSan“, ha detto la sua sulla scelta del campione spagnolo e sul suo futuro: “Quando un pilota non si diverte più, più solo ritirarsi o cambiare aria. Marc ha scelto per la seconda, optando per cambiare aria e provare a vedere come sarebbero andate le cose in una nuova squadra“.

Vergani ha poi aggiunto: “Lui ha scelto di lasciare un colosso come la Honda per andare in Gresini su una nuova moto, rimettendosi in gioco per provare a tornare a vincere. Lui vuole divertirsi come pilota, non gli importa di avere più milioni sul conto. Questo aspetto conta molto più dei soldi, lui vuole divertirsi“.

Il manager ha poi affermato, senza farsi troppi problemi, che Marquez si sarebbe ritirato se non avesse potuto cambiare squadra: “Se Marc non fosse andato in Gresini sarebbe andato in pensione, lui ha capito che alla Honda non si trovava più bene ed è riuscito a trovare subito un’alternativa valida“.

Per Marc inizia dunque una nuova avventura, ma non è per niente chiaro ciò che accadrà nel suo futuro. Infatti, molti sono pronti a scommettere che per il 2025 cercherà di tornare in un team ufficiale, ed in tal senso, l’opzione più probabile è quella della KTM, che avrà il contratto di Jack Miller in scadenza.

Tuttavia, Pedro Acosta scalpita e punta anch’egli a quella sella, dopo l’anno di debutto che avrà nel prossimo campionato sulla KTM del GasGas. Molto più complessa l’idea di andare a guidare una Ducati ufficiale, dal momento che a Borgo Panigale ci sono molti piloti a disposizione.

Inoltre, c’è chi non esclude un suo possibile ritorno alla Honda, nella speranza che la RC213V possa tornare competitiva. Il 2024 si prospetta essere un anno di rilancio per il nativo di Cervera, che dovrà tassativamente dimostrare di essere tornato al top per tornare presto sul mercato.