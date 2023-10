MotoGP, GP Indonesia: Orari TV e Streaming su SKY, DAZN e TV8

La MotoGP torna in Indonesia per la seconda edizione di un GP che ha fatto molto discutere. Ecco gli orari televisivi.

In Indonesia si è corso nel 2022 a Mandalika e negli anni 1996 e 1997 sul circuito internazionale di Sentul. Nel 1996 fu quasi un dominio totale giapponese con le vittorie di Masaki Tokudome su Aprilia in 125, Tetsuya Harada nella classe di mezzo su Yamaha e il mitico Mick Doohan su Honda in classe 500. L’edizione successiva vide la vittoria di un giovanissimo Valentino Rossi in classe 125, mentre in 250 si affermò Max Biaggi e in top class Tadayuki Okada.

Nel 2022 ci si è spostati sul tracciato di Mandalika e, ancora una volta, un italiano ha risposto presente. Dennis Foggia ha vinto in Moto3, mentre il pilota thailandese Somkiat Chantra ha conquistato la vittoria nella classe di mezzo. A sorpresa, nella scorsa annata, ha trionfato in MotoGP Miguel Oliveira su KTM. Si sarebbe dovuto correre anche nel 2021 ma a causa del Covid-19 la tappa è saltata.

Su una pista inondata d’acqua il portoghese dimostrò un feeling spettacolare. Oggi Oliveira corre nella squadra satellite dell’Aprilia. Al secondo posto si classificò Fabio Quartararo, bravo a sfruttare le difficili condizioni della pista per strappare un ottimo risultato. Al terzo posto, invece, giunse il veterano Johann Zarco, promesso sposo della Honda.

Focalizzandoci sulle performance dei due contendenti alla corona. Pecco Bagnaia, nel 2022, fu autore di una gara pessima e strappò un solo punticino. Jorge Martin, invece, si ritirò. Entrambi arriveranno con pochissime certezze. Anche Bezzecchi chiuse ventesimo nel 2022. Come già accaduto in India le condizioni potrebbero essere inedite e i dati raccolti sul bagnato, nella passata stagione, serviranno a poco.

Orari TV GP Indonesia SKY e DAZN

La sfida tra i due ducatisti è entrata nel vivo. La rimonta di Martin porterà la contesa, probabilmente, sino all’ultima tappa valenciana. Il campione del mondo italiano ha dalla sua l’appoggio dei migliori tecnici della Ducati. Enea Bastianini non è mai esistito nel 2023 a causa degli infortuni. Anche nel caso della Pramac, comunque, tutte le energie sono spese su Martin. Il teammate Zarco, oramai, è un separato in casa.

Occhi puntati anche su Quartararo che proverà a ripetere l’impresa della scora annata e su Marc Marquez. Lo spagnolo non ha ricordi positivi nel 2022. Durante le prove libere del Gran Premio d’Indonesia a Mandalika, rimediò tre cadute. Nel warm up della gara cadde al suolo in modo violento e fu trasportato in ospedale per accertamenti.

Il campione della Honda non potette prendere parte alla gara. Gli fu diagnosticata, nuovamente, la diplopia. Il riacutizzarsi della visione doppia che si era già manifestato nel 2021 e ai tempi della Moto2 gli fece saltare anche la tappa in Argentina. Proverà a riscattarsi. Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

MotoGP Orari GP Indonesia su SKY

Venerdì 13 ottobre

Prove libere 1

04:45

Prove qualificanti per il Q2

09:00

Sabato 14 ottobre

Prove libere 2

04:10

Qualifiche

04:50

Sprint Race

09:00

Domenica 15 ottobre

Gara

08:00

MotoGP Orari GP Indonesia su TV8

Il canale in chiaro TV8 trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint Race del sabato. La domenica, invece, il GP indonesiano sarà proposto in differita.