La Hyundai “copia” della FIAT Panda: costa davvero pochissimo

In casa Hyundai è stato realizzato un modello davvero pazzesco, che ricorda la FIAT Panda. Andiamo a scoprire come è fatta.

Tra i marchi più in crescita del momento rientra un gran numero di costruttori asiatici, la nuova frontiera del settore automotive. La Cina è al top sul fronte dell’elettrico e fa una gran paura a tutti gli altri paesi, a causa dei prezzi molto bassi di vendita. La Hyundai, proveniente dalla Corea del Sud, è un altro dei costruttori più in forma.

In questi ultimi anni, puntando sempre su costi d’acquisto contenuti e vetture interessanti, ha scalato molte posizioni sul fronte delle immatricolazioni, ed ora c’è un nuovo modello che è temuto da tutti. Si tratta della Casper, che può diventare una vera rivale della FIAT Panda.

Hyundai, la Casper è davvero pazzesca

Con una lunghezza di 3,6 metri, la Hyundai Casper è una piccola bomba ed è la vera rivale della FIAT Panda, con un design unico e linee da Mini-SUV. Le forme dei fari anteriori e posteriori sono arrotondate e davvero curiose, dettagli che sembrano differenziarle da quelli che sono i canoni della concorrenza.

La piattaforma utilizzata è quella della Kia i10, però adattata alla versione elettrica già usata sulla Ray EV, molto venduta in Corea. L’obiettivo del marchio asiatico è quello di coadiuvare al meglio le nuove tecnologie ed i prezzi economici, visto che questo modello dovrà presto sbarcare in Europa, forse già nel 2024, ed occorre farlo senza proporre delle cifre troppo elevate.

Secondo le indiscrezioni, la Hyundai Casper dovrebbe costare circa 10.000 euro, ed ha delle dimensioni davvero molto contenute, che possono essere un grande punto di forza. Infatti, l’auto sarà dotata di un’altezza da terra da Mini-SUV, ma potrà risultare anche molto maneggevole per le strade delle città, svolgendo così anche il ruolo di utilitaria.

Molto ricca la strumentazione digitale ed il sistema di infotainment, che potrà essere compatibile sia con Apple CarPlay ed Android Auto, che è integrato in un ambiente molto semplice ma confortevole. Sotto al monitor ci saranno molti comandi fisici, mentre è presente la leva del cambio automatico, che aiuterà chi è meno pratico con le tecnologie più moderne.

Tra le cose positive da segnalare, c’è la batteria da 50 kWh che garantirà un’autonomia massima di circa 400 km. Considerando le piccole dimensioni del modello, è un risultato davvero ottimale, visto che l’auto, a dispetto delle forme, verrà utilizzata soprattutto in città, dove non c’è bisogno di autonomie troppo eccessive.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “CarSceneKorea“, possiamo farci un’idea delle sue forme ed anche della sua guidabilità, visto che viene mostrata una prova di guida su strada. Tra i segreti di questo modello rientra la praticità ed anche il buon comfort di guida.

Come detto, il segreto sarà il suo prezzo basso e la sua ottima autonomia, ed al momento, i dati che arrivano dalla Corea, dove è in vendita da qualche tempo, sono eccellenti. Sarà da valutare il suo impatto con l’Europa, un mercato sicuramente molto diverso, ma dove l’economicità, in un momento come questo, può fare la differenza.