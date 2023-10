FIAT, arriva una Panda Abarth? Le immagini sono pazzesche

La FIAT si prepara al lancio di una nuova Panda, e c’è già chi ne sogna la versione Abarth. Ecco come potrebbe essere.



In casa FIAT si ragiona sul futuro, e c’è grande attesa per ciò che accadrà l’11 di luglio del 2024. In quella data, verrà svelata la Panda più rivoluzionaria di sempre, che cambierà in tutto e per tutto rispetto al modello attuale.

Per la casa di Torino ed il gruppo Stellantis si tratta di un bel rischio da correre, dal momento che la Panda che conosciamo oggi continua ad essere il modello più venduto in Italia, che però verrà stravolto.

Infatti, la Panda è pronta per diventare un SUV di Segmento B, che sarà più lunga di quella attuale, toccando i 4 metri di lunghezza. Tuttavia, per essere un crossover manterrà delle proporzioni da compatta, il che potrebbero renderla molto maneggevole anche in città.

La FIAT ha studiato a lungo questo modello, ed è molto probabile che a breve la vedremo per le nostre strade per dei test. Nel frattempo, c’è già chi va oltre con la fantasia e sogna una realizzazione in stile Abarth di questo gioiellino, del quale ora andremo a parlare.

FIAT, il sogno è quello di una Panda Abarth

Tra FIAT ed Abarth c’è sempre stato un rapporto di stretta collaborazione, che è confermata dalle voci di questi giorni. Per il 2025 è infatti attesa una 600 firmata dalla Abarth, che sarà spinta da motori a benzina e non elettrici, anche se allo stato attuale delle cose, manca ancora una conferma ufficiale.

Sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, è comparso un video in cui viene mostrato un render di una Panda in versione Abarth, con delle forme davvero grintose e che fanno già sognare i fan. Le dimensioni sono cresciute e fanno rientrare l’auto nel Segmento B, come del resto accadrà sulla versione base firmata dalla FIAT. Il motore pensato è un benzina 1.4 turbo AT da ben 180 cavalli di potenza massima, che la renderebbe davvero una belva, neanche troppo facile da domare.

Il quadro strumenti è dotato di molti optional e di un sistema multimediale di ultima generazione, con vari comfort per chi siede all’interno. Come potete vedere dal video, il design è molto sportivo nel pieno stile dell’Abarth, con ruote dotate di cerchi da 18″ a rinforzare l’equipaggiamento. La speranza è che questo modello verrà realizzato, anche se per ora non se ne è ancora parlato.