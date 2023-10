Bentley e la cabriolet in edizione limitata | Ne hanno fatte una manciata

Il marchio Bentley si è sempre distinto per la creazione di auto di lusso, e quest’ultima è davvero assurda. Tutti i suoi segreti.

Tra i brand più famosi al mondo in quanto a lusso e prestazioni spicca la Bentley, marchio britannico che da tantissimo tempo fa parte del gruppo Volkswagen. Nonostante i prezzi folli della propria gamma, i numeri sulle vendite hanno toccato dei picchi clamorosi in tempi recenti, testimoniando il grande stato di forma di questo costruttore.

Lo scorso anno, ha siglato il record di auto vendute con ben 15.174 consegne, con un aumento dell’82% rispetto al passato, ed in tempi come questi, c’è davvero da sorridere leggendo risultati del genere. Rispetto al 2021 si è segnalato un passo in avanti del 4%, ed anche il 2023 è partito con il piede giusto, anche se dovremo attendere la fine dell’anno per capire i dati definitivi.

La Bentley è solita coccolare i propri clienti con degli interni extra-lusso e delle performance sempre più eccezionali, anche se presto dovrebbe convertirsi anche lei all’elettrico. In questi giorni è stata presentata un’auto pazzesca, ovviamente realizzata in edizione limitata e con caratteristiche mostruose. Andiamo a scoprirla.

Bentley, la Mulliner Bacalar è davvero pazzesca

Il reparto Mulliner di casa Bentley ha realizzato una delle auto più incredibili di sempre che portino la firma di questo marchio. Stiamo parlando della Mulliner Bacalar, che era stata annunciata qualche tempo e che è stata finalmente svelata al mondo intero. Secondo quanto riportato da “HD Motori.it“, delle 12 che sono in programma ne sono già state consegnate 8 ai fortunati proprietari, che potranno ora gustarsi questo incredibile mix di lusso sfrenato e prestazioni da supercar, su una vettura che è anche cabriolet.

1 di 3

Una delle caratteristiche principali di questo modello è che ognuna è diversa dall’altra, personalizzata in base ai gusti dei clienti. Ci sono voluti ben 6 mesi per accontentare la clientela in base alle indicazioni fornite al marchio, ed i più esperti ed amanti della Bentley avranno sicuramente notato alcune somiglianze con la Continental GT, anche se non mancano le differenze.

La carrozzeria in fibra di carbonio è stata rifinita con un colore personalizzato per ogni cliente, ed è pazzesco pensare che di ogni Bacalar non esistano auto uguali. I cerchi sono Tri-Finish da 22″, con delle superfici lucide. Il motore è un W12 biturbo di 6 litri di cilindrata che scatena ben 659 cavalli di potenza massima.

La coppia tocca i 900 Nm, con una velocità massima che dovrebbe toccare i 318 km/h. Ovviamente, il prezzo è molto elevato, ma per il momento non si sa con esattezza a quanto possa ammontare, ma vededendo quanto siano lussuosi gli interni e le sue performance, siamo sicuramente di fronte a prezzi clamorosi.

La casa di proprietà del gruppo Volkswagen ha tirato fuori un vero e proprio capolavoro, in attesa che in futuro vengano lanciati sul mercato altri gioielli. Secondo quanto si apprende, la Bacalar potrebbe fare da ispirazione per auto “di serie”, realizzate in più unità. Attendiamo di scoprire qualche novità in tal senso.