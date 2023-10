Quanto costa il pieno di una Tesla a casa? La cifra è alla portata di tutti

La Tesla è l’auto elettrica più venduta al mondo, ed oggi vi parleremo di un suo pieno di energia da svolgere a casa vostra.

Le auto elettriche stanno man mano crescendo sul fronte della popolarità e delle vendite, ed è sufficiente farsi un giro per le nostre strade per capire quanto stiano aumentando. La Tesla è la regina assoluta, essendo quella che ne vende più di tutti al mondo, anche se i marchi cinesi stanno facendo passi da giganti.

La Tesla Model Y è l’auto più venduta in Europa con 136.000 unità immatricolate nel primo semestre del 2023, un dato a dir poco clamoroso, considerando che ha staccato nettamente tutte le vetture a combustione. Ora andremo a dare un’occhiata ad un dato molto interessante sul fronte delle ricariche.

Tesla, ecco quanto costa la ricarica a casa

Il vantaggio che può avere un’auto elettrica rispetto ad una spinta da un motore a combustione è dettato dal fatto di poter fare “il pieno” direttamente presso la propria abitazione. La Tesla mette a disposizione tale possibilità, con un addetto che si reca presso casa vostra per controllare che l’impianto sia a norma e che non crei problemi in caso di ricarica.

A questo punto, sappiamo che è possibile fare la nostra ricarica comodamente da casa, ma a questo punto la domanda è: quanto ci costa farlo? Secondo quanto riportato da “wemedia.it“, ci vogliono circa 4 euro per ricaricare sino ad avere un’autonomia di 100 km.

Ciò significa che, in base agli ultimi dati, la Model 3 che usiamo per esempio ha 600 km di autonomia, il pieno vi costerà circa 25 euro. Ovviamente, ciò dipende dal tipo di Tesla che avete ed anche dai prezzi dell’elettricità, che come sappiamo variano molto spesso ed anche di paese in paese. Dunque, quella che vi abbiamo riportato è solamente una stima.