MotoGP, già scelto il sostituto di Marquez in Honda? Nome clamoroso

Marc Marquez ed il suo futuro tengono banco in MotoGP, ed ora si inizia a parlare di chi lo sostituirà in Honda. Tutti i dettagli.

La MotoGP segue con interesse la vicenda legata al futuro di Marc Marquez, che pare diretto verso la Ducati del Gresini Racing. Sono molti coloro che sono pronti a scommettere sul passaggio del nativo di Cervera al team di Nadia Padovani, nella speranza di vederlo competitivo nel 2024.

Il passaggio di Marc a questa squadra fa ben capire quanto sia disperata la Honda, dal momento che andrebbe a rinunciare a 12,5 milioni di euro a stagione per trasferirsi in un team privato, che a livello di risultati, è stato anche il peggiore di tutti in questo 2023 per la casa di Borgo Panigale.

Va però ricordato che questo team ha fatto molto bene lo scorso anno, con Enea Bastianini che vinse ben quattro gare ed ottenne anche una pole position, mentre l’altra, sotto la pioggia del Mugello, andò al debuttante in MotoGP Fabio Di Giannantonio, ed è lui il grande protagonista di queste ultime ore.

Il rider capitolino sembrava condannato a dire addio al Motomondiale, ma una situazione strana potrebbe favorire il suo proseguimento in top class. A questo punto, andiamo a vedere quali sono le ultime novità e dove potrebbe correre in futuro, andando a ritrovarsi invischiato nella rivoluzione iniziata da Marquez.

MotoGP, Di Giannantonio verso la Honda

La Honda deve organizzarsi nel caso in cui Marc Marquez dovesse recarsi in Ducati. La casa più vincente nella storia della MotoGP rischia di trovarsi in imbarazzo a livello di piloti, perché non avrebbe più tra le sue file un fuoriclasse, cosa che era sempre accaduta nel corso della sua esperienza in top class.

Infatti, prima del nativo di Cervera c’era Casey Stoner, prima ancora Dani Pedrosa e Nicky Hayden, sino ad arrivare ai tempi di Valentino Rossi nei primi anni Duemila. In questa situazione di poca chiarezza, si alternano diverse voci, ed una di esse è relativa al pilota che potrebbe sostituire Marquez nel team ufficiale.

Infatti, Johann Zarco potrebbe rimpiazzare Marc ed affiancar Joan Mir nel team HRC, venendo “promosso” da quello di Lucio Cecchinello, con il quale ha firmato andando a sostituire Alex Rins, partito in direzione Yamaha. Nel caso in cui il francese dovesse arrivare nella squadra diretta da Alberto Puig, si creerebbe una sorta di vuoto nel team LCR, ed è in tal senso che si è alzata una voce che ha dell’incredibile.

Il posto di Zarco potrebbe essere preso da Fabio Di Giannantonio, proprio colui che dovrebbe cedere la Ducati Gresini a Marquez. In un’intervista riportata da “Motorsport.com“, il giovane pilota italiano ha detto che la Honda sarebbe un’ottima soluzione per continuare a correre in MotoGP in chiave 2024.

Ecco le sue parole: “Credo di andare d’accordo con tutti nel paddock, se non ho un posto in griglia nel 2024 e Lucio ne avrà uno, sfruttero subito questa occasione. La Honda ha avuto dei grandi problemi nel corso di questa stagione, ma la Honda è sempre la Honda. Sono una delle più grandi aziende del mondo, se non la più grande per ciò che riguarda il settore delle moto. Dunque, credo che in futuro riusciranno ad uscire da questo periodo di crisi ed a tornare forte“.

Dunque, Di Giannatonio potrebbe legarsi ad LCR, in una situazione che avrebbe del paradossale. Il simpatico Fabio, in questo biennio, ha dimostrato di non avere le carte in regola per correre in top class, eppure, una serie di clamorose coincidenze potrebbe permettergli di avere una nuova opportunità per mettersi in mostra.