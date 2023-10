MotoGP, Marquez “imita” Valentino Rossi? Adesso Bagnaia incuriosisce tutti

Marc Marquez sta decidendo il suo futuro in MotoGP, e dopo il GP del Giappone, Bagnaia ha fatto un paragone con Valentino Rossi.

Il Gran Premio del Giappone della MotoGP ha visto Marc Marquez tornare sul podio, con un gran terzo posto che è sicuramente una grande iniezione di fiducia. Il nativo di Cervera ha sfruttato al meglio le condizioni di bagnato per mettere in atto una splendida rimonta, e regalare un piazzamento importante alla Honda proprio nella sua gara di casa.

Marc ha dato prova, ancora una volta, di quanto sia grande il suo talento, anche se va detto che la RC213V sul bagnato riesce a limitare i danni. Marquez ha duellato a lungo anche con Pecco Bagnaia, che alla fine è riuscito a chiudere davanti a lui, anche se senza bandiera rossa avremmo potuto assistere ad una sfida davvero molto avvincente.

La MotoGP ha bisogno di un Marquez in lotta per il mondiale e per le prime posizioni, e le ultime due prove di India e Giappone lo hanno confermato. A questo punto, diventa sempre più fondamentale quella che sarà la scelta del rider iberico in chiave futura, con la possibilità di passare alla Ducati che pare sempre più concreta.

MotoGP, Valentino Rossi e Marc Marquez a confronto

Marc Marquez vuole tornare al top della MotoGP, ma per farlo e restarci con costanza ha bisogno di una moto che sia competitiva. La Ducati del Gresini Racing è la miglior scelta in tal senso, ma da parte sua non c’è ancora sta alcuna comunicazione ufficiale, anche se un segnale importante è arrivato da Gigi Dall’Igna.

In un’intervista arrivata dopo la fine della gara, il grande boss ha fatto capire che la possibilità di vedere Marc in Ducati è molto alta, anche se lui stesso ha ricordato come di ufficiale non ci sia ancora nulla. Tuttavia, l’ingegnere veneto ha iniziato a fare dei discorsi relativi alla gestione di Marquez come se già fosse un pilota della casa di Borgo Panigale, ed i più ottimisti credono che ormai sia già tutto fatto.

Alla fine del Gran Premio del Giappone, Marquez ha preso parte alla conferenza stampa della MotoGP, in cui è stato affiancato dal vincitore, Jorge Martin, e dal secondo classificato, ovvero Pecco Bagnaia. Le dichiarazioni del nativo di Cervera sono state molto interessanti in tal senso.

Ecco le sue parole: “Il podio del Giappone, o quello dell’India, non fa alcuna differenza. Ho una mentalità che si concentra sulle cose più intelligenti da fare, e voglio che tutto accada nel modo giusto. Il podio di Motegi è stato molto emozionante e romantico, mi è piaciuto molto“.

A quel punto, si è immischiato anche Bagnaia, che ha detto, guardando Marquez: “Allora bye bye Honda“. A quel punto, Marquez ha risposto: “No amico, perché dici così?“. In seguito, Pecco ha risposto: “Adesso è il momento del bacio alla moto, come fece Valentino Rossi“.

Per chi non lo ricordi, Pecco si riferisce al bacio che Valentino Rossi diede alla Yamaha a Valencia, nel 2010, in quella che fu la sua ultima gara sulla M1 prima del passaggio biennale alla Ducati. Tuttavia, il pilota di Tavullia tornò poi con la casa di Iwata nel 2013, ma questa è un’altra storia.

In sostanza, Bagnaia ha fatto capire che l’addio di Marc alla Honda è molto vicino, e stando alle parole di Marquez, il podio di Motegi e la buona prestazione dell’India non gli faranno cambiare idea. A questo punto, c’è solo da attendere che arrivi una nota ufficiale, che tutti attendono con grande ansia.