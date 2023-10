Maxi multa, che stangata per un motociclista: gli hanno tolto tutto

Vi sono episodi che lasciano riflettere sulla natura di alcuni pseduocentauri. Questa storia, terminata con una multa record, vi lascerà attoniti.

Un episodio a limiti del paradossale è accaduto a Brugherio, un comune italiano di 34953 abitanti della provincia di Monza e della Brianza, dopo il controllo di un motociclista quarantasettenne da parte della polizia locale. Il protagonista di questa vicenda era in sella ad una moto e si è fatto subito notare per non avere il casco.

Questa prima violazione del Codice della Strada ha portato gli agenti della polizia locale di Brugherio ad effettuare un fermo. Durante un controllo stradale sono state rinvenute delle irregolarità clamorose, dato che il centauro improvvisato non aveva né la patente né la carta di circolazione e nemmeno la copertura assicurativa.

Multa clamorosa per il finto centauro

Il controllo, come riportato dalla redazione di MonzaToday, è stato effettuato intorno alle ore 18 in via Torazza di una calda giornata di settembre, portando gli stessi agenti a rimanere esterrefatti. Il quarantasettenne residente di Brugherio non è stato neanche in grado di mostrare la patente di guida, né l’assicurazione del mezzo e nemmeno la carta di circolazione, dato che si era improvvisato alla guida del motoveicolo, probabilmente preso da un raptus di improvviso amore per la guida su due ruote.

La curiosità di sperimentare, a volte, può portare ad un conto salato. Il protagonista di questa vicenda ha dovuto sborsare ben 3.752 € per compensare l’assurda bravata. Forse il sogno di una vita era di quello di balzare in sella ad una moto e provare l’ebbrezza dei veri motociclisti. Se non paghi questa banale tassa ti levano tutto e il rischio di rimanere a piedi è alto.

Vi ricordiamo quanto sia essenziale guidare con prudenza e, chiaramente, dopo aver superato un esame di guida per non incorrere in spiacevoli situazioni o multe salatissime. Di sicuro l’uomo avrà imparato la lezione e la prossima volta ci penserà due volte prima di salire in sella ad un mezzo senza patente ma con tutto l’occorrente per risultare a norma di legge.