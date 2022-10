Se non paghi questa banale tassa ti levano tutto | Attenzione, il rischio di rimanere a piedi è alto

Non è bello vedersi portare via l’auto su un carro attrezzi…senza poter fare nulla a riguardo perchè non sono stati i ladri questa volta ma gli ufficiali giudiziari che hanno perso la pazienza! Occhio ai pagamenti in regola…

Ormai lo sappiamo, è una delle tasse più odiate dagli automobilisti italiani…ma purtroppo la legge impone di pagarla, quindi poche storie e mettete mano al portafoglio anche perchè nel peggiore dei casi, il mancato pagamento della rata può portare a conseguenze davvero devastanti per una persona che con l’automobile ci lavora tutti i giorni…

Ancora tu, di nuovo…

Nel nostro paese purtroppo la pressione fiscale rimane molto alta: praticamente metà di quello che guadagnate, salvo eccezioni e casi particolari, vanno allo stato per servizi a volte davvero eccezionali e volte… che lasciano un po’ a desiderare. Tra le tasse più odiate dagli automobilisti italiani comunque ne spicca una che viene spesso considerata alla stregua di un “pizzo” da pagare alla motorizzazione!

Parliamo naturalmente del nostro vecchio amico, il Bollo Auto. Cos’è esattamente questa tassa? Essenzialmente, si tratta di un’imposta sulla proprietà di un veicolo che a seconda della potenza in kw del vostro mezzo può crescere a dismisura – alcune auto hanno un super bollo apposito – e prosciugare rapidamente le vostre finanze. E no, non si scampa al pagamento, farlo può essere molto pericoloso!

Niente tassa, niente macchina

Non pagare il Bollo Auto per un tempo molto lungo infatti viene considerata a tutti gli effetti dal PRA e dagli esattori dell’Agenzia delle Entrate un’azione di evasione fiscale con tutto quello che ne consegue. Se non avete pagato in tempo questa tassa, aspettatevi di diventare oggetto di interesse di persone pronte a sequestrarvi la macchina e pagate dallo Stato per farlo in base alle leggi vigenti nel nostro paese!

In totale, avete 120 giorni di tempo da quando ricevete il primo avviso di pagamento, due mesi a partire dal momento in cui ricevete la notifica di pagamento e due mesi dalla scadenza di quest’ultima per saldare la cartella esattoriale. Da quel momento in poi, l’auto senza Bollo in regola viene considerata bloccata con le ganasce fiscali e circolare con la stessa vi costerà una maxi multa da 1.988 Euro fino a 7.953 Euro più il pignoramento dell’auto.

Io ci vivo con quella!

Ma…c’è una scappatoia per pochi “fortunati” che possono evitare almeno il pignoramento della macchina. Le persone che lavorano con un dato veicolo considerato fondamentale per lo svolgimento dell’attività in questione possono presentare un ricorso al PRA e scampare quantomeno alle ganasce fiscali. Ad esempio, un operaio che con il suo mezzo lavora in cantiere o un panettiere che consegna con il suo furgone non possono essere privati del mezzo, fondamentale per lavorare.

Se non usate la macchina per lavorare – il fatto che la usate per recarvi al lavoro non viene considerato, quindi attenzione! – vi conviene pagare tutto e rimanere nelle regole. Il rischio di diventare…pedoni a tempo pieno non è mica così remoto.