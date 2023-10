Chi produce più moto al mondo? Marchi italiani in crescita

Il mercato delle moto non è crollato in una crisi preoccupante come quelle delle auto. Il primo mese del 2023 ha registrato una impennata che è proseguita nel corso dell’anno.

L’industria delle due ruote, forse meno condizionato dalla paura della transizione, ha dato una buona risposta in termini di vendite, in ossequio al 2022. Dopo la pandemia la voglia di moto ha fatto schizzare alle stelle i fatturati delle principali case costruttrici.

In Italia è scoppiata una gran voglia di libertà su due ruote con 21.314 i pezzi venduti nel primo mese del 2023, anche grazie agli incentivi statali. Gli scooter con 10.720 mezzi sono cresciuti del 77,4%. Le moto hanno avuto un incremento del 22,36%, con una immissione su strada di ben 9.482 mezzi. Il mercato elettrico, un po’ come accade per le quattro ruote, continua a registrare numeri ridicoli. Di base sono snobbati anche a causa dei prezzi non modici.

Moto, la regina delle vendite

Sul mercato la Honda ricopre sempre un ruolo di primo piano. Pensate che in una classifica generale di inizio 2023 ben 7 mezzi della casa di Tokyo sono nella Top-10. Sei scooter e una moto, l’Africa Twin. 4100 scooter Honda venduti su un totale del mercato scooter di 10.700 unità. Solo Kymco, nel settore, tiene il passo con Piaggio.

L’Honda Africa Twin precede le moto GS 1250 e le Benelli. Tra le naked salgono Royal Enfield Hunter 350, Moto Guzzi V7, Keeway RKF 125 e la Yamaha MT09 (14a). Il mercato è sempre più incentrato sulle moto enduro. La Ducati nel 2022 ha registrato fatturati record, anche grazie ai successi nel Motorsport. La casa di Borgo Panigale si sta riconfermando al top nel 2023 e, sicuramente, ritoccherà i suoi primati.

La Honda è leader mondiale, nonostante gli scarsi risultati in MotoGP, ma i brand italiani si confermano al top anche all’estero. Circa la casa di Tokyo è arrivata una notizia che ha scosso tutto il Paddock. Almeno sul prodotto i risultati sono da sogno con una vasta gamma di modelli che risponde a tutte le esigenze del mercato.

“L’andamento del mercato è in continuità con i numeri registrati negli ultimi due anni, che vedono il nostro Paese leader in Europa per numero di immatricolazioni e anche nella produzione. L’Italia si dimostra nuovamente epicentro della passione per le due ruote e i motocicli rilanciano anche il proprio ruolo decisivo nella mobilità individuale e urbana, dimostrata pure dalla volontà degli utenti di rinnovare il parco circolante“, ha commentato il Presidente di Confindustria Ancma, Paolo Magri, come riportato su Moto.it.