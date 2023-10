Chi è il più ricco in Lamborghini? E’ una lotta anche tra donne

Gli ereditieri del marchio del Toro, fondato da Ferruccio Lamborghini, hanno un patrimonio da favola. Ecco chi gode della posizione economica migliore.

La Lamborghini è considerata una delle case costruttrici più importanti al mondo per la sua identità straordinaria e per un legame ad un territorio che ha arricchito il Belpaese. Si tratta, infatti, di un prodotto unico nel suo genere e che non è possibile imitare. Le linee tese e spigolose delle vetture dell’azienda di Sant’Agata Bolognese hanno fatto scuola.

Il primo trionfo di vendite arrivò con la Miura. Persino il rivale Enzo Ferrari dovette ricredersi sui buoni propositi di Ferruccio. La rivalità tra le due case italiane ha portato alla creazione di modelli sempre più avanzati. Il secondo nome della nota cantate e show girl Elettra, non a caso, è Miura, proprio per sottolineare il legame con i gioielli di famiglia.

Le supercar moderne sono diventate ancor più all’avanguardia, dopo il passaggio nel potente Gruppo Volkswagen. I fatturati sono cresciuti a dismisura, soprattutto dopo il lancio del SUV Urus. La Lambo ha alzato l’asticella del segmento di auto a ruote alte di lusso, determinando una escalation di novità. Ben presto, infatti, arriverà anche la prima ibrida e chissà, in un futuro non troppo lontano, vi sarà spazio nel listino alla prima supercar full electric.

Lamborghini, una famiglia baciata dalla fortuna

Elettra è la nipote di Ferruccio Lamborghini, nata a Bologna da Luisa Peterlongo e dall’imprenditore Tonino Lamborghini, figlio del capo dei capi che nel 1963 osò sfidare il Commendatore di Modena. L’intuizione di Ferruccio fu così brillante da rendere possibile un dualismo che prosegue sino a giorni attuali. A differenza del brand del Cavallino, a Sant’Agata Bolognese vi sono anche dei profili femminili molto noti.

Elettra, sebbene goda di un patrimonio spropositato, ha deciso di intraprendere una carriera da cantante. Ha, certamente, sfruttato il suo cognome come biglietto da visita ma ha saputo costruirsi un personaggio ed una carriera molto soddisfacente. Dopo le partecipazioni in TV a Geordie Shore e al Grande Fratello VIP è diventata famosissima sui social network.

Con un seguito di oltre 7 milioni di follower è tra le regine influencer di Instagram. Avendo preso parte a trasmissioni come Chiambretti Night, l’Isola dei Famosi, The Voice Italia ha fatto divertire i suoi fan per la sua trasgressività autentica. Il suo corpo sinuoso e le sue movenze sul palco sono diventate il suo marchio di fabbrica.

Ginevra, invece, ha preso parte alla settima edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5. Ginevra è la sorella maggiore di Elettra. Si è laureata in marketing della moda a Bologna. Nel 2023 ha pubblicato il suo singolo I See U, prodotto con Alessandro Basciano e Vincent Arena.

La famiglia si completa con le sorelle gemelle di nome Lucrezia e Flaminia e il fratello Ferruccio, ex pilota di moto. Papà Tonino è il più ricco della famiglia al momento, ma si stima che Elettra abbia già accumulato un patrimonio personale intorno ai 10 milioni di euro. In futuro sarà la lei la regina del marchio del Toro.