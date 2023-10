Nessuno lo direbbe mai, ma questa è l’auto più venduta in Europa: sorpresa totale

L’auto più venduta in Europa è una sorpresa per tutti, in quanto nessuno avrebbe scommesso nulla su di lei. Scopriamola.

Il mercato dell’auto sta facendo vedere cose interessanti in questo periodo, con una lieve ripresa che lascia ben sperare in chiave futura. Infatti, il 2023 è un anno di rilancio dopo un 2022 terribile, che aveva portato la gran parte delle case a chiudere con i conti in rosso e con perdite importanti.

Tuttavia, ci sono alcuni costruttori che ora sono in gran forma, e sono i dati sulle auto elettriche a far strabuzzare gli occhi. Al momento, le vetture ad emissioni zero sono in crescita continua, e c’è una statistica clamorosa che è appena stata rivelata. Andiamo a vedere qual è la macchina più venduta in Europa al momento.

Auto, la Tesla Model Y è la più venduta in Europa

Sembrerà incredibile, ma l’auto più venduta in Europa è la Tesla Model Y, ovvero una vettura elettrica. Le emissioni zero, per la prima volta, sono sul tetto del vecchio continente, con dei dati a dire poco incredibili. Infatti, già nel primo semestre del 2023 questa vettura aveva dettato legge con ben 136.000 unità immatricolate, ed anche i dati sul periodo successivo confermano la supremazia.

Il nuovo rapporto di Jato Dynamics conferma come la Tesla Model Y sia stata la più venduta anche ad agosto, ma è bene entrare nei dettagli facendo una panoramica più generale della situazione del mercato dell’auto. In totale, ad agosto sono state vendute più di 900.000 vetture, pari ad una crescita del 20%.

Ciò significa che il settore automotive ha confermato la propria crescita, ed il dato è ancor più positivo se consideriamo che agosto è un mese di vacanze, in cui quasi tutti sono fuori e non hanno tempo di pensare a comprare un nuovo modello. Le vetture ad emissioni zero, inoltre, sono quelle che crescono di più.

Infatti, le EV hanno superato la quota di mercato del 22%, il che significa che hanno raddoppiato il valore dell’agosto dello scorso anno, con ben 196.000 modelli immatricolati. Tra i marchi che sono più in forma in questo momento ci sono la Tesla e la MG, e quest’ultima è una vera sorpresa.

Pensate che le immatricolazioni della compagnia di Elon Musk sono salite dalle 45.000 dell’agosto 2022 alle 236.000 del mese scorso, una crescita esorbitante e che testimonia quanto l’elettrico stia prendendo piede, in barba allo scetticismo che dalle nostre parti domina la scena.

Per quello che riguarda il mese di agosto, la Tesla Model Y è stata acquistata da 21.549 persone, mentre la Peugeot 208 si è piazzata dietro di lei con 15.840 unità immatricolate. Il podio è completato dalla Volkswagen T-ROC a quota 15.108, e queste ultime due non sono auto elettriche, ma dotate di motore a combustione.

Dietro la Model Y, sul fronte delle elettriche, si trova la Tesla Model 3 ad 11.943 unità vendute, e ciò significa che è stata quasi doppiata. Dunque, la casa californiana sta dominando la scena e non ha intenzione di fermarsi, così come le emissioni zero che passo dopo passo stanno prendendo piede.