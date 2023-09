Alfa Romeo, ora si punta a conquistare tutto: arrivano tre belve

L’Alfa Romeo è un marchio in netta crescita, ed ora ci sono delle nuove vetture in arrivo che puntano molto in alto.

In una fase in cui il mercato dell’auto non è di certo nel suo stato di forma migliore, l’Alfa Romeo è uno di quei marchi che ha reagito meglio. La casa del Biscione ha fissato degli obiettivi molto chiari, e potrebbe chiudere il 2023 con circa 80-90 mila vetture vendute a livello globale, un dato non indifferente ed in netta crescita rispetto al passato più recente.

I vertici hanno fatto sapere che il target per il 2025 è quello di piazzare il record di vendite storico, ma per farlo servirà battere il primato del 1990 e vendere oltre 220.000 veicoli in un solo anno. Allo stato attuale delle cose si tratterà di una vera e propria impresa, ma non dobbiamo dimenticarci che nel prossimo biennio, l’Alfa Romeo presenterà tanti nuovi modelli.

Infatti, il 2024 sarà l’anno del debutto del primo modello ad emissioni zero, che sarà un B-SUV disponibile anche con versione a benzina. Dal punto di vista meccanico e motoristico, condividerà molte caratteristiche con la Fiat 600, ma di certo, le novità non sono finite qui.

Alfa Romeo, ecco le tre nuove creature per volare

A partire dal 2024, l’Alfa Romeo entrerà nel mondo dell’elettrico con il nuovo B-SUV, che nascerà sulla piattaforma CMP di Stellantis e sarà prodotto a Tychy, in Polonia, con una lunghezza di 4,2 metri. Ancora ci sono dubbi sulla motorizzazione elettrica, visto che secondo alcuni potrebbe essere somigliante a quello della Jeep Avenger, mentre altre fonti parlano di elementi in comune, come detto poco fa, con la Fiat 600.

Nel 2025 è attesa una nuova berlina, che dovrebbe essere l’erede della Giulia, che dovrebbe mantenere questa denominazione. Sia lei che la Stelvio che arriverà nel 2026 verranno prodotte nello stabilimento laziale di Cassino, sulla piattaforma STLA Large, ed è qui che ci sarà una differenza non da poco con il B-SUV del 2024. Infatti, esse saranno solamente elettriche, senza dare la scelta alla clientela di poter puntare anche sul benzina.

L’obiettivo dell’Alfa Romeo è quello di continuare la crescita in Italia ed in Europa, ma si vuole ampliare il mercato anche negli Stati Uniti d’America. Il SUV Tonale sta ottenendo discreti risultati, ma è chiaro che servano sempre più prodotti per ottenere una crescita che possa essere più importante. I prossimi modelli saranno fondamentali per scoprire il futuro di questo marchio.