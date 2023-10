FIAT, torna la 126 Abarth? I fan sono già impazziti, forme da sogno

La FIAT 126 è un modello storico e che ha fatto sognare i fan della casa di Torino. Ora si pensa ad un’assurda versione Abarth.

Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare del sodalizio tra FIAT ed Abarth per la realizzazione di un modello, che potrebbe arrivare nel 2025. Il protagonista di tutto ciò sarebbe il nuovo B-SUV, ovvero la 600, che è stata presentata lo scorso 4 di luglio e che è ordinabile, nella sua versione full electric, da ormai quasi tre mesi.

Della 600 è stata svelata in questi giorni anche la versione ibrida, dotata di un motore a benzina e del sistema Mild Hybrid, che costa la metà di quella ad emissioni zero. Di certo, questo è un dettaglio che potrebbe fare la differenza, ma gli appassionati di casa Abarth già stanno andando oltre con la fantasia, anche se sulla base di varie voci circolate in questi mesi.

Infatti, FIAT ed Abarth potrebbero dar vita ad una versione ben più sportiva della 600, che sarebbe firmata proprio dal celebre elaboratore italiano. L’auto potrebbe arrivare nel 2025, e ci sarebbe anche un vero e proprio dietrofront per quello che riguarda la sua motorizzazione.

Infatti, sembrava che l’Abarth dovesse produrre solo auto elettriche a partire dal lancio della 500 EV dello scorso anno, che però è stata un fiasco. L’idea di avere Abarth a batteria non piace agli appassionati, ed è dunque possibile che la 600 Abarth potrebbe essere prodotta con motore a scoppio. Nel frattempo, c’è anche un’altra novità che gasa i fan.

FIAT, ecco come può essere la 126 Abarth

Uno dei modelli più mitici prodotti dalla FIAT è la splendida 126, prodotta dal 1972 al 2000. Restare in catena di montaggio per quasi un trentennio significa essere entrata nel cuore degli italiani e non solo, ed è per questo che c’è in mente un omaggio non da poco a questo storico modello.

Per il momento però, l’idea è del designer Tommaso D’Amico, che ha immaginato le forme della 126 Abarth. Il celebre architetto ha caricato un video sul proprio canale YouTube, che anticipa le possibili forme di questa piccola belva. Come al solito, l’autore ha anche detto la sua sulle possibili caratteristiche tecniche della sua creazione, e c’è da dire che quelle elencate fanno davvero ben sperare, anche se difficilmente verranno adottate.

D’Amico ha detto che questa FIAT 126 è divenuta una Abarth e si è trasformata in una grintosa citycar, con un motore a benzina turbo AT3 a spingerla da ben 130 cavalli, dotata di cambio manuale e di trazione posteriore. In alternativa, c’è anche la possibilità di puntare su un motore elettrico, con una carrozzeria che si distingue per via delle sue grintose colorazioni sportive.

Ovviamente, non mancano negli interni gli optional di ultima generazione, fatti ad hoc per esaltare tutte le volontà di chi guida e di chi è seduto come passeggero. Nel video vediamo delle soluzioni davvero molto interessanti, anche se va detto che, almeno per ora, questa vettura non è nei piani. La speranza di tutti è che si pensi a realizzarla molto presto.