L’Alfa Romeo ora fa paura: l’obiettivo fissato spaventa i rivali

In casa Alfa Romeo c’è sempre più voglia di crescere, ed ora è arrivata una forte dichiarazione. Ecco cosa vogliono fare.

Uno dei marchi più in forma di tutto il mercato delle quattro ruote è l’Alfa Romeo, che sta toccando dei tassi di crescita pazzeschi. Il modello di riferimento al momento attuale è il SUV Tonale, svelato nel febbraio del 2022 e che ha portato l’ibrido per la prima volta su un modello del marchio del Biscione.

La Tonale è un modello che può fare ancora a lungo le fortune di questo marchio, in un periodo in cui l’Alfa ha iniziato anche a pensare alle supercar ed a modelli fuoriserie. L’esempio più lampante è quello della 33 Stradale appena svelata, vettura a dir poco strepitosa.

Il modello è da un milione di euro di prezzo, e tutte le 33 unità realizzate sono già state vendute. Presto arriverà un’altra molto interessante, che sarà forse Spider, ma l’Alfa Romeo ha ancora tanti altri target da raggiungere. Quello annunciato in questi giorni è davvero clamoroso e difficile da raggiungersi.

Alfa Romeo, ora si punta al record di vendite

Secondo il CEO dell’Alfa Romeo, ovvero Jean-Philippe Imparato, l’obiettivo è quello di puntare al record di vendite per il 2025. Secondo quelli che sono i dati attuali, il marchio del Biscione potrebbe chiudere l’anno corrette ad 80-90 mila auto vendute, una crescita enorme rispetto al passato.

Tuttavia, Imparato, parlando con “Autocar“, ha dichiarato che si vuole battere il record di vendite del 1990, quando esse furono ben 223.643. Parliamo dell’epoca in cui la casa di Arese era al massimo del suo splendore, e nella quale era anche molto attiva nel mondo del motorsport. Il rilancio voluto prima da Sergio Marchionne ed ora dal gruppo Stellantis sta dando i suoi frutti, con dei target molto chiari.

Ovviamente, una differenza importante la potrebbe fare il nuovo B-SUV che l’Alfa Romeo lancerà il prossimo anno, e parliamo della prima auto elettrica della storia di questo costruttore. Il modello potrebbe condividere molte caratteristiche con la nuova Fiat 600e, la quale è stata svelata poco fa.

Vedremo quella che sarà la risposta della clientela, visto che si parla di prezzi che dovrebbero attestarsi attorno ai 30.000 euro. Per il momento, non si sa quando verrà svelata la vettura né il suo nome definitivo, ma è sicuro che a breve ne sapremo qualcosa di più e tutti sono in grande attesa.