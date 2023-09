Che macchina guida l’Ispettore Gadget? E’ uno spasso anche nel videogame

Chi ha dimenticato le avventure dell’Ispettore Gadget e della sua straordinaria Gadgetmobile potrà rinfrescarsi la memoria con un videogame spettacolare.

L’Ispettore Gadget ha avuto impatto culturale per una intera generazione con soluzioni che lasciavano tutti a bocca aperta. Bambini e adulti sono rimasti estasiati dalla serie animata, frutto di una collaborazione franco-canadese-statunitense, lanciata da DiC Entertainment, France 3 e Nelvana e creata dagli studi Warner Bros.

Il successo fu così planetario che coinvolse anche la casa giapponese Tokyo Movie Shinsha e, in alcune occasioni, la Toei Animation. La serie vedeva protagonista un ispettore con strumenti pressoché infiniti. Si trattava, praticamente, di un cyborg equipaggiato dei gadget più tecnologici al mondo. Il nemico principale dell’ispettore era il misterioso Boss Artiglio, capo di una organizzazione criminale chiamata MAD.

Pensate che la prima serie fu lanciata nel 1983 e si concluse tre anni dopo. In Italia il cartone animato trovò spazio su Rai 1, Italia 1 e anche Canale 5. Nel 1999 è uscito, nelle sale, un film dedicato a questa figura straordinaria con la regia di David Kellogg, con Matthew Broderick e Rupert Everett. Dato il successo arrivò anche un sequel, uscito però solo in VHS e DVD.

Una delle trovate più geniali della serie fu la Gadgetmobile, un’auto robotica basata sulla decapottabile Lincoln Continental del 1964. Aveva caratteristiche uniche come la capacità di cambiare forma, i motori a reazione e lanciare razzi. Un Ispettore così non poteva certo giare su una macchina qualsiasi. Se siete cresciuti con il noto ispettore c’è una novità che potrebbe entusiasmarvi.

Ispettore Gadget, in arrivo anche il videogame

Inspector Gadget – MAD Time Party è già disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, e in digitale su PC e PlayStation 4. L’edizione fisica per PlayStation 4 sarà disponibile il 29 settembre 2023. E’ in arrivo anche per Xbox One e Xbox Series X|S. Il videogioco sviluppato da Smart Tale Games consente a 1 sino a 4 giocatori di partecipare alle spettacolari missioni dell’Ispettore Gadget. Con OWO i videogame si “vivono” sulla propria pelle: rivoluzione in arrivo anche nei racing game?

La serie originale è riprodotta nei minimi dettagli. Vi sarà il Commissario Quimby, Penny o gli agenti della M.A.D.. Potrete usare tutti i gadget dell’Ispettore per sconfiggere le forze della M.A.D.. Per salvare la città, l’Ispettore Gadget deve usare una macchina del tempo per tornare nel passato. Quando la macchina si romperà vi ritroverete ad affrontare mille peripezie. Ne uscirete con una serie di missioni con mini-giochi per sbloccare i bulloni necessari a ripararla. Non vi vogliamo svelare troppo, mettetevi comodi e godetevi il video di lancio su PS.