Con OWO i videogame si “vivono” sulla pelle: rivoluzione in arrivo anche nei racing game?

Il mondo dei videogame corre alla stessa velocità delle monoposto di Formula 1. Una novità è pronta a stravolgere il concetto di gaming.

Per gli appassionati di videogame e dei motori in generale potrebbe essere una nuova primavera. L’industria videoludica ha spinto al massimo la grafica dei giochi, arrivando quasi alla perfezione assoluta. I videogiocatori hanno bisogno di nuovi stimoli per provare sensazioni diverse. I tecnici della OWO che collaborano con la Ubisoft potrebbero aver avviato una rivoluzione epocale.

Chi se ne intende di videogiochi conosce le avventure che attendono i protagonisti di Assassin’s Creed Mirage. Il popolare gioco della Ubisoft, disponibile sulle principali console, sarà perfettamente compatibile con la narrazione storica con un nuovo sistema. L’azienda OWO sta lavorando, da tempo, per riprodurre vere sensazioni fisiche sulla pelle dei videogiocatori.

Immaginatevi di poter sentire in prima persona i brividi della battaglia dei protagonisti di una delle seghe più famose al mondo. La new entry Assassin’s Creed Mirage aggiungerà ancora più pathos alle azioni di un ladro di strada che cerca la sua personale vendetta. Nel videogame sarà possibile esplorare, nel più classico sistema di open world, scenari spettacolari per andare alla ricerca di un nuovo credo che cambierà il destino di Basim. Si prevedono colpi di scena, ma gli impatti potrebbero allargarsi ad altro.

Videogame, la novità che fa impazzire i giovani

Attraverso un particolare tessuto indossabile dai videogiocatori in carne e ossa sarà possibile sentire tutti gli impatti che il personaggio riceve nel gioco Assassin’s Creed Mirage. Sarà possibile affrontare battaglie corpo a corpo e percepire gli impatti del parkour. Il gioco sarà disponibile su PC e sulle console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox Series S.

La collaborazione con OWO produrrà uno speciale indumento, dal design completamente nuovo, che prende ispirazione dall’abbigliamento del personaggio principale del gioco della Ubisoft. Entrambi i team di Ubisoft Bordeaux e OWO stanno cercando di riprodurre, intensamente, le percezioni dell’esperienza videoludica. Tutto ciò renderà possibile una immersione totale nel gioco.

L’obiettivo dichiarato è quello di rimodellare il panorama videoludico e spingere più in là i confini dell’intrattenimento interattivo. Ora immaginatevi una esperienza del genere con una tuta speciale nel racing game. Sarebbe non solo possibile guidare le vetture con volante e pedali, ma anche avvertire la velocità e tutte le sensazioni che provano i piloti in pista.

Da bambini siamo tutti cresciuti con le gesta dei campioni del Motorsport, i film di Fast and Furious con le auto al NOS e con un joypad tra le mani. Risintonizzarsi con una grafica moderna alla virtualità attuale, attraverso una maglia che garantisce sensazioni immersive, stravolgerebbe completamente il mercato. Oramai tutto ciò che sembrava essere impossibile, sta diventando realtà per le gen di domani.