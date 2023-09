Rolls Royce, omaggio da brividi all’Italia: un lusso così non si era mai visto

La consueta classe delle berline Rolls Royce si unisce, con un tocco di eleganza unica, ad una delle più brillanti cartoline del Belpaese.

Sebbene non sempre valorizzate al meglio, l’Italia presenta delle location che tutto il mondo ci invidia. Luoghi d’eccezione, resi magici dal cinema e dalle infinite poesie del passato. Musica e arte si combinando, perfettamente, ma non quanto la sinfonia di un motore e la bellezza delle strade della Liguria. La Rolls Royce ha deciso di premiare le Cinque Terre con un modello che farà impazzire gli appassionati.

Il brand, rientrante nel Gruppo BMW, ha ancora un appeal unico nel suo genere. Non capita tutti i giorni di osservare da vicino delle RR, figurarsi delle versioni special. Nei dettagli in basso potete osservare le particolarità della vettura. La casa inglese ha preso a modello le bellezze liguri per il lancio della Phantom Inspired by Cinque Terre.

Si tratta di una one-off dedicata alle località balenerai Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Si tratta di 5 antichi borghi marinari situati in Liguria tra le città di Spezia e Genova. Ogni anno sono prese d’assalto da milioni di turisti. Si estendono su un tratto di costa frastagliato di circa 10 km e sono immerse nella natura.

Rolls Royce, l’omaggio alla Liguria

Per calarsi nella speciale location nostrana con terrazzamenti di muri a secco con vigneti e oliveti i tecnici hanno pensato ad una carrozzeria in tinta Ligurian Blue, con inserti Navy Blue and Jasmine, mentre dei disegni raffiguranti dei grappoli d’uva decorano le fiancate. Un contrasto che risulta ancor più speciale per gli interni con un mix di pelle Grace White e Navy Blue, con dettagli Jasmine.

La scelta dei grappoli d’uva, con dei disegni ricamati sulle porte posteriori, è stata fatta anche per abbellire l’abitacolo con quel tocco in più di unicità. Immancabili anche sui tavolini estraibili, i quali sono stati realizzati in acciaio placcato in oro. Il rivestimento del padiglione vi lascerà senza fiato con ben 14.338 punti luminosi che vanno a formare il disegno della penisola italiana.

Sulla plancia vi sono dei riferimento ai borghi delle Cinque Terre. Nel vano portaoggetti del passeggero spicca un’immagine in rilievo in argento dei paesi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Si tratta di un esemplare unico e vi suggeriamo di guardare con attenzione il video in alto, postato sul canale YouTube dlmag. Guardate quanto vale la Rolls Royce Boat Tail.

Una storia di opulenza che si sposa con la componentistica base della preziosa vettura. Nel corso dell’ultimo restyling la vettura è stata impreziosita con nuovi gruppi ottici, nuovi stili dei cerchi in lega e rivestimenti ancora più spettacolari. L’effetto tridimensionale del simbolo della Spirit of Ecstasy è una delle chicche di un’auto che sta segnando un’epoca. Sotto il cofano risuona la sinfonia del 6,75 litri V12, proposto nella versione da 571 CV o 601 CV nella variante Black Badge. Ben presto rimpiangeremo certi sound.