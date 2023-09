La Rolls Royce Boat Tail vale 20 milioni di Euro: qual è il calciatore che la possiede?

La Rolls Royce Boat Tail è una delle auto più costose al mondo e un calciatore ha la fortuna di possederne una nel proprio garage.

Ci sono delle automobili sensazionali che negli ultimi anni hanno fatto la storia, con la Rolls Royce che in assoluto è uno dei marchi più noti al mondo. La casa britannica infatti ha dimostrato nel tempo di poter essere uno dei più grandi produttori di auto di tutti i tempi, con la Boat Tail che è un gioiello.

Si tratta in assoluto dell’automobile più costosa al mondo, tanto è vero che il suo valore di mercato è stato valutato di ben 24 milioni di Dollari. Un prezzo davvero incredibile, ma che viene giustificato dal fatto che in tutto il mondo ne sono stati prodotti solo tre esemplari.

Il nome non è causale, infatti quello che rende unica questa automobile è il fatto che si rifà moltissimo alle caratteristiche degli yacht. L’auto si presenta con dei tavolini da cocktail girevoli con degli sgabelli e addirittura un set completo delle stoviglie Christofle.

A rendere ancora più lussuosa questa eccezionale vettura ci pensa il fatto di contenere ben due frigoriferi che presentano delle bottiglie di Champagne Armand de Brignac. La presentazione dell’auto è avvenuta in Italia, nella splendida Villa d’Este a Cernobbio, in provincia di Como.

L’auto in questione non dimentica nemmeno la potenza, tanto è vero che la sua velocità massima che può raggiungere è di ben 250 km/h. L’ha provata il capo del design Alex Innes che ha assicurato che anche a tali velocità è estremamente silenziosa.

Mauro Icardi e l’auto da sogno: è sua la Rolls Royce Boat Tail

La vettura presenta una lunghezza di ben 580 cm, il che testimonia come la Rolls Royce abbia l’obiettivo di mettersi in evidenza ancora una volta per la produzione di automobili decisamente imponenti. Un giocatore però ha deciso di acquistarla e si tratta di uno dei grandi amanti del lusso.

Chi non ha saputo davvero resistere alla magia di una delle più belle e costose auto al mondo come la Rolls Royce Boat Tail è stato Mauro Icardi. L’argentino infatti ha deciso, come riporta calciomercato.com, di acquistare la vettura nel maggio del 2023.

Un regalo decisamente molto costoso e che testimonia come gli affari per il bomber argentino stiano andando bene, almeno da un punto di vista economico. Purtroppo il ragazzo sta combattendo accanto a Wanda Nara, con l’amore della sua vita che sta cercando di guarire da un brutto male.

Icardi ha, giustamente, messo in secondo piano la carriera e sta cercando solamente di starle vicino per poter fare in modo che abbia una spalla al proprio fianco. L’attaccante nella stagione 2022-23 è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del campionato turco da parte del Galatasaray.

Il calciomercato al momento sta vivendo una fase di stallo proprio per la sua situazione privata, ma certamente sarebbe ben contento di poter tornare a Istanbul. Non sarà facile capire che cosa accadrà nel prossimo futuro, ma Icardi con una Roll Royce Boat Tail può sicuramente vantare una delle auto più belle del mondo.