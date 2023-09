Qual è la migliore Ford? Una è entrata nella leggenda

Vi sono vetture che hanno segnato un’epoca. La Ford ha prodotto tantissime vetture di altissimo profilo, ma due si giocano la palma di migliore vettura di Detroit.

La Ford è una delle case automobilistiche più importanti e antiche al mondo. Hanno fatto la storia anche nel Motorsport e tutto o quasi si è legato al nome di Carroll Shelby. Per chi non lo conoscesse si tratta di un geniale progettista ed ex pilota che vinse anche la 24 Ore di Le Mans. La casa di Detroit ebbe un forte impatto sulla diffusione di vetture popolare.

Di base anche la Mustang nacque come pony car del popolo, ma le ambizioni di Ford erano elevatissime. C’era l’esigenza di eccellere e mettere i bastoni tra le ruote alla Ferrari che dominava. Come forse avrete intuito i due più grossi progetti della casa americana sono legati Ford GT40 e alla muscle car Shelby GT500.

In entrambi i casi Carroll fu indispensabile per arrivare al successo nelle super sfide di Le Mans, con un apporto tecnico decisivo nell’abitacolo del pilota Ken Miles, e anche per le versioni speciali della Ford Mustang. Dopo il successo ottenuto personalmente con la Cobra, Shelby decise di avviare una collaborazione per rendere ancora più potente il gioiello di casa Ford.

Ford, super sfida tra GT40 e GT500

Se l’auto da corsa aveva strabiliato per le sue incredibili doti di agilità e tenuta di strada in pista, la versione estrema della Mustang era un bolide ai limiti dell’umano su strada. All’epoca non c’erano aiuti alla guida e ci volevano, veramente, i muscoli per scaricare a terra la potenza della vettura dell’Ovale Blu. Furono fatte due versioni, particolarmente, potenti.

La prima serie della GT350 fu immessa sul mercato nella colorazione Wimbledon White con optional con strisce Le Mans blu, Ford Guardsman blue. Sotto il cofano una versione preparata del motore Windsor K-code da 4.7L V8. La potenza dell’auto era strabiliante con 306 cavalli (228 kW). Fermatevi perché il lavoro svolto sulla GT500.

La Shelby-American ci mise le mani nel 1967. Il motore V8 da 7 litri di cilindrata era stato ribattezzato Police Interceptor. Ben 355 CV di potenza, per uno 0 a 100 km/h in appena 6,2 secondi. Per l’epoca erano numeri impressionanti.

Sul cofano del bolide erano stati montati degli air scoop su entrambi i lati. Il Big-block V8 FE Police Interceptor entrò nei libri di storia dell’Industria americana. Ecco il modello Ford più economico.

Nel 1968 la produzione delle Shelby fu trasferita dall’azienda del Los Angeles International Airport allo stabilimento Ford di Iona, Michigan. Il model year 1970, una rivisitazione brutale del precedente modello 1969, fu l’ultimo curato da Carroll.

La GT500 rimane la massima espressione di muscle car a stelle e strisce. Le versioni moderne hanno provato a conservare il medesimo fascino, come potete apprezzare dall’immagine in alto, ma il modello originale di Ford Shelby GT500 rimarrà per sempre nel cuore degli appassionati.