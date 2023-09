MotoGP e F1 nel caos, un problema fa infuriare i fan: ecco cosa non va

Negli ultimi anni gli appuntamenti di F1 e MotoGP stanno crescendo a dismisura, rendendo sempre più complesso evitare concomitanze. Ecco cosa accadrà nel 2024.

Nella prossima stagione si correranno, tra Sprint Race e Gran Premi, ben 30 corse di Formula 1. Un numero spropositato che ha trasformato in un inferno la vita degli addetti ai lavori. Si tratta di una misura che non farà felici nemmeno i piloti. Nel 2024 saranno confermate le 6 SR e vi saranno 24 GP con il ritorno della Cina, tuttavia in MotoGP, prendendo spunto dalla categoria regina del Motorsport, si è creato un intasamento impressionante.

La Dorna ha deciso di impostare una gara sprint a weekend, stravolgendo anche i punteggi. Nelle gare brevi prendono punti solo i primi 9 piloti della griglia. Vi sono stati più imprevisti ed incidenti. Con più partenze, inevitabilmente, vi sono anche più problemi in pista. Il 2024 sarà la stagione più intensa di sempre con la presenza della tappa in Kazakistan ed il ritorno in calendario di Aragon.

I centauri, ma anche tutti i membri dei team saranno sottoposti ad uno stress impressionante. Lo start della stagione avverrà in occasione del GP del Qatar sotto le luci artificiali il 10 marzo 2024. Il campionato si chiuderà a Valencia il 17 novembre. Confermate le due tappe italiane. Al Mugello si gareggerà nel fine settimana del 2 giugno, mentre a Misano in quello dell’8 settembre.

Con 22 GP in programma più 22 SR si avranno 44 partenze. Un numero impressionante che ha rimesso in primo piano la Spagna con tutti i suoi soliti appuntamenti. I piloti riprenderanno fiato solo nella pausa estiva. E’ stato stabilito uno stop tra il Gran Premio di Germania del 7 luglio e quello di Gran Bretagna, che aprirà la seconda parte di campionato il 4 agosto.

Caos calendari MotoGP e F1

Se alcuni fan potrebbero essere ben felici di osservare i piloti in TV e dalle tribune, c’è un problema concreto per la concomitanza di date tra le due categorie di riferimento del Motorsport. Il 9 marzo si avrà il GP di F1 in Arabia Saudita, anticipato al sabato, più la MotoGP in Qatar. Il 24 marzo la F1 correrà in Australia, mentre la MotoGP in Portogallo.

Il 7 aprile i cavalieri del rischio della F1 affronteranno la tappa in Giappone, mentre la top class volerà Argentina. Il 26 maggio è previsto il GP di F1 Monaco + in MotoGP il GP di Catalogna. Il 30 giugno si avranno GP di F1 in Austria più la tappa di Assen in MotoGP. Il 7 luglio la F1 si ritroverà Gran Bretagna per l’appuntamento di Silverstone, mentre in MotoGP andrà in scena il GP di Germania.

Il primo settembre ci sarà la F1 in Italia + la MotoGP ad Aragon, il 22 settembre è previsto il GP di F1 a Singapore + il round in India della classe regina. Il 20 ottobre la F1 sbarcherà ad Austin e la MotoGP in Australia. Il 27 ottobre correranno in F1 in Messico e la MotoGP in Thailandia. Il 3 novembre ci sarà in Brasile il GP di Interlagos e in MotoGP il round di Sepang. Nel 2024 in ben 11 occasioni vi sarà una concomitanza tra Formula e MotoGP, un altro record.