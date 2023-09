Come si fa la partenza in salita? Ecco i segreti per farla al meglio

La partenza in salita è una delle grandi paure di chi sta per prendere la patente, ed ora vi sveleremo tutti i suoi segreti.

Se siete in procinto di prendere la patente saprete sicuramente che, dopo l’esame teorico, ce n’è uno pratico da sostenere per poter accedere al documento di guida. Tra le paure più grandi, assieme a quella del parcheggio, c’è senza dubbio l’incubo della partenza in salita, un qualcosa temuto da sempre.

Infatti, essa può presentare il rischio di spegnimento del veicolo, che nel caso di un esame di guida equivale alla bocciatura immediata. Per cercare di limitare i vostri problemi, ora vi spiegheremo il corretto funzionamento della partenza in salita, e ci sono due metodi per farla in modo perfetto.

Partenza in salita, ecco come farla senza problemi

Esistono diversi modi per effettuare la famosa partenza in salita, ed uno di questi è con il freno a mano. Essa si effettua quando si è proprio alle prime armi e non si ha confidenza con il pedale del freno, e con il freno a mano può risultare più semplice condurre l’operazione e portarla a conclusione senza far spegnere il veicolo.

Qual è il vantaggio più importante? Banalmente, non dovrete lasciare il pedale dell’acceleratore per portarvi su quello del freno, in sostanza, per voi ci sarà un problema in meno da gestire con i piedi, ed una volta lasciato il freno a mano con la mano destra, non dovrete far altro che accelerare, anche se, ovviamente, non dovrete esagerare.

Dunque, procederete disattivando il freno a mano per poi accelerare, tutto dopo aver staccato, in maniera tranquilla, la frizione. Si accelera nel momento in cui si toglie il freno a mano, ed in questo modo, la vostra vettura non correrà il rischio di spegnersi.

Inoltre, c’è anche la possibilità di fare la partenza in salita con il pedale del freno, senza prendere in considerazione quello a mano. Per chi è alle prime armi, questa tecnica è quella più complessa, ma durante la vostra vita diventerà quella più utilizzata, per non dire l’unica.

Per evitare che l’auto vada indietro, occorre tenere premuto il pedale del freno, per poi procedere allo staccamento della frizione. In contemporanea, dobbiamo spostare il piede destro sull’acceleratore, e nel momento in cui stacchiamo la frizione, dare gas. In questo modo, potrete partire senza problemi, si tratta solamente di fare pratica e di gestire al meglio i vostri piedi.