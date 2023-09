Per cosa sta la sigla BMW? Ecco per quale motivo si chiama così

La BMW ha una storia davvero lunghissima, ed oggi vi parleremo di cosa significhi il suo nome. Ecco per cosa sta la sigla.

I marchi automobilistici sparsi per il pianeta sono davvero tantissimi, e tra di essi spiccano quelli storici, che da tantissimo tempo fanno parte del panorama delle quattro ruote. La BMW è uno dei principali, dal momento che costruisce auto splendide, dalle grandi prestazioni e dall’eleganza di cui ha sempre fatto uno dei suoi tratti caratteristici.

Al giorno d’oggi, della BMW si parla molto in termini di rivoluzione elettrica, visto che è uno di quei costruttori che maggiormente si sta concentrando sulle emissioni zero. Poche settimane fa, al Salone di Monaco di Baviera, ha svelato la Vision Neue Classe, ovvero la gamma di auto elettriche del suo futuro, dando un’anticipazione sul design che esse avranno.

Esse saranno caratterizzate da tanta tecnologia e da un design semplice, non troppo ricercato, quasi essenziale. A dare un’occhiata alle loro forme, sembrano davvero delle astronavi, con delle linee molto diverse da ciò che siamo abituati a vedere al giorno d’oggi su questi modelli, che comunque avranno un grande valore.

Nella giornata di oggi, daremo un’occhiata alla storia della sigla con cui è conosciuto il brand di Monaco di Baviera, che si chiama BMW proprio per via del luogo d’origine e dove oggi è situata la sua sede. Andiamo a scoprire cosa significa la sigla della casa tedesca.

BMW, ecco il significato della sua sigla

La sigla BMW significa Bayerische Motoren Werke, e rimanda ovviamente al luogo di origine dell’azienda. In particolare, essa nacque nello Stato Libero della Baviera, e la fondazione avvenne il 7 di marzo del 1916. Il luogo in cui tutto prese il via era uno dei più grandi Land della Germania, ed ancora oggi potete trovare da queste parti il quartier generale del marchio.

A Monaco di Baviera, nella zona del Quartiere Olimpico, potete trovare uno splendido museo in cui vedrete le auto più belle di questo costruttore, un vero e proprio gioiello aperto a tutti coloro che hanno intenzione di visitarlo e di immergersi nella storia del marchio.

La BMW ha fatto la storia delle quattro ruote, con il suo slogan che ha sempre rimandato al piacere di guidare. In un futuro che parla sempre più elettrico, siamo sicuri che la casa bavarese continuerà a regalarci dei capolavori di tecnologia, e non vediamo l’ora di vederli in azione.